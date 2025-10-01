Quiénes son todos los detenidos del triple femicidio de Florencio Varela, uno por uno

A poco menos de dos semanas del triple femicidio de Florencio Varela, la causa ya tiene nueve detenidos acusados de planear, participar y encubrir el asesinato de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). Las tres jóvenes fueron asesinadas el viernes 19 de septiembre en una casa de ese municipio del conurbano sur en lo que sería aparente venganza narco.

Días después de su desaparición y gracias a la activación de uno de los celulares, la Policía encontró los cuerpos de las chicas en ese domicilio con señales de desmembramiento.

Tras las tareas de allanamiento, detuvieron a dos personas que se encontraban limpiando el lugar. Con el correr de las horas, los detenidos sumaron nombres y roles hasta llegar a "Pequeño J", el supuesto líder narco peruano de 20 años que habría ordenado matar a las tres jóvenes.

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano alias "Pequeño J"

Último detenido por el crimen. La Interpol lo detuvo en la ciudad de Pucusana, en Perú, luego de encontrarlo escondido en un camión de pescado. Al parecer, se dirigía a Lima. Hasta el momento, la fiscalía cree que "Pequeño J" sería el autor intelectual del femicidio de Brenda, Morena y Lara. Y la principal hipótesis del asesinato es que las víctimas le habrían robado droga y dinero.

Victor Sotacuro

Otro de los últimos detenidos. Sotacuro fue hallado en Bolivia y es apuntado por la Justicia como el conductor de un Volkswagen Fox, que habría actuado de soporte de la Chevrolet Tracker blanca que llevó a las tres jóvenes de La Matanza a Florencio Varela. Sotacuro reside en la villa 1.11-14 del Bajo Flores y figura en sus registros como vendedor de frutas y hortalizas.

Ariel Giménez

Se trata de un argentino de 29 años que habría sido contratado para cavar los pozos en los que se depositaron los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas.

Martín Agustín Ozorio

También fue detenido en Perú por la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Se presume que este argentino es la mano derecha de "Pequeño J".

Miguel Ángel Villanueva Silva

Sería el dueño de la casa de Florencio Varela donde asesinaron a Brenda, Morena y a Lara y se cree que otro de los colaboradores de "Pequeño J". Actualmente, se encuentra detenido en la cárcel de Melchor Romero y está imputado por homicidio agravado.

Iara Daniela Ibarra

Se trata de una joven de 19 años pareja de Villanueva Silva y otra de las propietarias de la casa. También está imputada por homicidio agravado.

Andrés Maximiliano Parra

Un joven de tan solo 18 años, a quien supuestamente contrataron para limpiar los rastros de sangre. Fue sorprendido por la policía al momento del allanamiento.

Magalí Celeste González Guerrero

Misma situación que el anterior detenido Parra. La policia la encontró en el domicilio de Florencio Varela limpiando los rastros del asesinato. Por ello, está imputada por encubrimiento agravado.

Florencia Ibáñez

También una de las últimas detenidas. Es sobrina de Víctor Sotacuro y afirmó ante la Fisicalía de La Matanza que había viajado en el vehículo Fox con su tío en el momento del crimen y luego de eso quedó bajo arresto. Según su abogado Guillermo Endi, la joven de 30 años es "totalmente inocente".