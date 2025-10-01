Más detenciones, apertura de celulares y la idea de pena de muerte: abogados de las familias del triple crimen rompieron el silencio

A la salida de la Fiscalía, los abogados Fernando Burlando y Diego Storto rompieron el silencio y brindaron sus primeras declaraciones a la prensa en el marco del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, desaparecidas en La Matanza y halladas sin vida, brutalmente asesinadas, en un domicilio de Florencio Varela. Ambos letrados destacaron el trabajo realizado por el fiscal Adrián Arribas y las fuerzas de seguridad que apresaron a los principales sospechosos, "Pequeño J" y Matías Ozorio. Ya plantearon la posibilidad de un juicio, mostraron expectativa por el levantamiento del secreto de sumario y hasta se animaron a hablar de pena de muerte.

"Tuvimos una reunión muy productiva para las familias. Tenemos confianza en quienes están a cargo de la investigación, entendemos que la verdad está apareciendo. Hablamos de cara a un futuro juicio, está bien encaminada la investigación", indicó Burlando en diálogo con los medios de comunicación. En esa línea, sostuvo que si se habla de narcotráfico "seguramente hay más gente por encima de todas estas personas con pedido de detención y detenidas" pero apuntó que, en relación al triple crimen, cree estar "muy bien encarada" la causa.

Entre las principales hipótesis de lo sucedido con Brenda, Morena y Lara, el reconocido abogado sostuvo que "uno de los hilos -que sigue el fiscal- es el robo de droga", pero no se descartan otras teorías que se conocerán cuando tengan todos los datos de la investigación. "Probablemente existan más detenciones y restan más pruebas de mucho valor, como las pesquisas de los celulares. Se está generando más pruebas, no se descarta que se genere una nueva etapa de investigación a partir de la información que surja", planteó.

Por otro lado, mientras se espera por la llegada de Matías Ozorio al país, luego de ser extraditado de Perú, y por su declaración ante la Justicia, Burlando le quitó peso al testimonio ya que "estamos más atentos a la prueba que se recolecta y a cómo ayudar a la Fiscalía". En esa línea, remarcó que "no tiene tanta importancia" lo que los imputados y detenidos expresen, salvo que se trata de un relato confesional, "cosa que aquí no pasó" -agregó-.

"Las familias están tremendamente golpeadas, no es algo que se puede digerir en una sola vida. Queremos encontrar la verdad, que se sepa que pasó y que castiguen a los responsables con el Código Penal. El viernes es la apertura de sumario y allí surgirán elementos y más hipótesis... Será lapidario", sentenció.

Asimismo, Diego Storto -abogado de la familia de Morena- dijo "sacarse el sombrero" por el trabajo realizado desde la Fiscalía y se deshizo de elogios para con el fiscal a cargo. "Creo que el Dr. Arribas tiene el rompecabezas armado, solo falta ubicar las piezas. El cuerpo del rompecabezas está armado... No faltan muchas piezas. El tema de la apertura será determinante para los pequeños detalles", agregó.

Al igual que Burlando, el representante legal de la familia Verdi dijo que lo sucedido es "lo peor que puede pasar en la vida" y que sólo queda "buscar justicia". Además, remarcó que la calificación es "provisoria" y sostuvo que frente a la apertura del sumario y las nuevas pruebas, podrán ir "al máximo" con el Código Penal de la Nación. "No tendríamos problemas, por las autopsias y lo que vimos en los cuerpos de las chicas, de pedir la pena de muerte", lanzó.

Sobre el cierre, Storto criticó duramente al fiscal anterior Gastón Dupláa por perder la cadena de custodia en la escena del crimen, que "debería estar precintado hasta el final del proceso"; algo que, tal como se conoce, no ocurrió. Mientras que en relación a los detenidos, dijo que no cree que formen parte de una organización criminal sino que se trata de "marginales que quieren emular ser un cartel narcotraficante". Y sentenció: "Creo que la orden de matar a las chicas fue de Pequeño J, y que lo relacionado al narcotráfico puede ser que responda a otro; pero sólo eso, responderá en lo narco".