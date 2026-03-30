Cortan autopistas y puentes en Buenos Aires por obras: todos los desvíos confirmados

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que a partir del lunes 30 de marzo serán cerrados al tránsito autopistas y puentes por cortes totales y desvíos nocturno en el marco de obras de ampliación y modernización.

Estas tareas afectarán a los accesos principales y a la conexión hacia los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, así como otros corredores estratégicos de la Ciudad.

Desde el lunes por la noche, las autopistas Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane sufrirán interrupciones programadas que modificarán la circulación habitual.

Los trabajos comenzarán a las 22 y afectarán ambos sentidos en diferentes momentos. Esto obligará a conductores y pasajeros de transporte público a usar rutas alternativas, como las avenidas Figueroa Alcorta, Del Libertador y General Paz. Las líneas de colectivo 50, 56, 86, 101 y 117 también alterarán sus recorridos.

Dónde serán los cortes

La autopista Illia quedará inhabilitada en sentido norte desde las 22 y durante ocho horas. Incluye cortes en Avenida Cantilo y Paseo del Bajo a la altura de Retiro, por lo que se canalizará el tránsito pesado por avenida Costanera hasta reincorporarse tras el puente Labruna.

La alternativa para quienes viajen hacia el norte podrán optar por avenida Figueroa Alcorta o Del Libertador. La salida de Cantilo hacia Udaondo permanecerá cerrada hasta mediados de abril. En sentido al centro, tanto Illia como Lugones funcionarán normalmente.

Los cortes y desvíos en la Autopista Dellepiane

Dellepiane estará cerrada desde las 22 en sentido a provincia durante un lapso de siete horas. El objetivo es hormigonar un nuevo puente vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro.

Durante ese periodo, el tránsito rumbo a Ezeiza deberá desviarse por avenida Argentina y continuar por avenida Larrazábal y Eva Perón. Los usuarios que accedan desde autopista 25 de Mayo podrán optar por la autopista Perito Moreno, avenida General Paz y Riccheri, o utilizar rutas alternativas como avenida Independencia, Alberdi y General Paz.

Mientras que el martes 31, en el mismo horario nocturno, estará cerrado el tramo en sentido hacia el centro entre avenida General Paz y avenida Argentina. El acceso a la autopista estará habilitado desde las subidas de avenida Argentina, avenida Escalada o avenida Lacarra, permitiendo continuar por autopista 25 de Mayo.

A quienes lleguen desde Riccheri con destino al centro, serán desviados por avenida General Paz, desde donde podrán elegir avenida 27 de Febrero, autopista 7 Cámpora, avenida Roca, avenida Alberdi o autopista Perito Moreno.

Recorridos alternativos

A partir del 30 de marzo, la colectora Dellepiane norte estará cortada entre Pola y Larraya, junto a la calle Fonrouge entre colectora Dellepiane sur y Zelarrayán, para renovación de calzada y veredas.

Las obras hidráulicas generan cortes totales en avenida Larrazábal, entre Echeandía y Zuviría, y en Zuviría entre Oliden y pasaje Cristóbal M. Hicken; frentistas tendrán acceso, pero el tránsito en pasaje Logroño y Málaga se restringirá.

Las líneas de colectivo 50, 56, 86, 101 y 117 modificarán sus recorridos y habrá señalización especial con mapas de desvíos recomendados.