Qué se sabe hasta ahora del caso de Ángel, el nene de 4 años que se descompensó en su casa de Comodoro Rivadavia

El caso Ángel ha generado estupor en Comodoro Rivadavia en los últimos días. El nene de cuatro años se descompensó en su casa el domingo y su madre pidió auxilio a sus vecinos y allegados. La mujer dijo que el pequeño tenía problemas para respirar y que le había manifestado molestias desde las 7 de la mañana de ese día. Poco después del desmayo, llegaron al lugar efectivos policiales y médicos, que constataron que Ángel no respondía ni poseía signos vitales. Hicieron maniobras de reanimación, pero finalmente decidieron trasladarlo al Hospital Regional para una mejor atención.

Ángel ingresó a la guardia pediátrica en estado de gravedad y, si bien intentaron estabilizar su cuadro, el nene murió de un paro cardiorespiratorio el lunes por la noche. Mientras la familia y toda la ciudad de Comodoro Rivadavia llora la pérdida de Ángel, la Justicia de Chubut investiga el hecho y apunta como sospechosa a la madre del menor tras diversas denuncias por parte de la familia paterna.

Caso Ángel: sospechan de la madre como responsable de la muerte del nene

La pareja del padre de Ángel, Lorena Andrade, relató que en el mes de noviembre, luego de discusiones sobre la tenencia, por decisión judicial, el nene tuvo que mudarse con su madre. Según la mujer, el niño no estaba para nada contento con esa resolución e, incluso, afirmó que llegó a expresar que no quería vivir con su mamá.

Lorena también mencionó que debido a una restricción perimetral que impuso la madre de Ángel, no pudieron ver al nene por tres meses. Recién en febrero comenzaron a notar signos de angustia en él y de un posible maltrato. Asimismo, denunció que el niño había sido visto caminando solo, llorando y con hambre cerca de la escuela a la que iba. Sostuvo, a su vez, que tenía una grabación en la que la pareja de la madre decía que Ángel "era una carga".

Por su parte, el padre del nene también pidió a la Justicia que investigue las causas que provocaron el paro cardíaco que tuvo su hijo, ya que en su histora clínica no figuran problemas respiratorios. El Ministerio Público Fiscal ordenó la autopsia del cuerpo y, en un comunicado, informaron que el hombre está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.

"Se están llevando adelante medidas de comprobación directa para saber cuál fue la causa de muerte de este menor, como también la responsabilidad de alguna persona", expresaron desde la Fiscalía.

Si bien se esperan que en las próximas horas se conozcan los resultados de la autopsia, los infomres preliminares indicaron que el menor tenía lesiones en la cabeza.