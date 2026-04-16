La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia, tuvo un giro inesperado en las últimas horas. El Colegio Público de Abogados de la provincia confirmó que analiza denunciar al abogado Roberto Castillo, quien se encuentra a cargo de la representación del padre, por no estar habilitado para ejercer en la provincia de Chubut.

Según informaron desde la entidad, el letrado no figura inscripto en ninguno de los cinco colegios profesionales provinciales, lo que le impediría intervenir formalmente en los expedientes judiciales dentro del territorio. “Tenemos que evaluar si corresponde hacer una presentación judicial o informar al tribunal de disciplina del colegio donde esté matriculado, si es que lo está”, explicó el presidente del Colegio Pedro Ferreira Taviansky.

En esa línea, agregó que el letrado “no puede hacer presentaciones judiciales, acceder a expedientes ni participar de audiencias como representante”.

Frente a ello, Castillo salió a responder públicamente, apuntó contra la entidad y el funcionamiento del sistema judicial provincial. “Me encontré con un Colegio de Abogados que obstruye. Estaba más preocupado por mi participación en la causa que por la pérdida de Ángel”, lanzó duramente en diálogo con C5N.

La palabra de Roberto Castillo

El abogado que representa al padre de Ángel aseguró que existe “una cadena de responsabilidades” y que el Estado “falló en este caso”. Además denunció que quieren apartarlo de la defensa de manera adrede: “Quieren iniciar una campaña de desprestigio hacia mi persona, generar desconfianza y cambiarme como abogado”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, por su parte, el mediático letrado también se expresó duramente y remarcó que "están haciendo múltiples esfuerzos para silenciar a la familia de Ángel y presionándome para que abandone su representación".

Castillo también indicó que actualmente actúa como apoderado de Luis López y confirmó que inició los trámites necesarios para poder ejercer en la provincia de Chubut. “Presenté todos los papeles para no tener problemas. Soy su abogado de confianza y los voy a acompañar durante todo el proceso”, marcó.

En esa línea, también se expresó el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn y aseguró que Castillo no está matriculado allí y "ni siquiera ha iniciado el trámite, no habiendo presentado la documentación requerida a tales fines". En diálogo con ADN Sur, mismo medio en el que se expresó Taviansky, habló Gustavo Cruz de Madryn. "No se ha contactado y tampoco ha pedido información al respecto", apuntó.

Al expresarse en Infobae, Castillo sostuvo que está matriculado para trabajar en Chubut y argumentó que no dijo el colegio en el cual lo hizo "por una cuestión de que entiendo que están intentando obstaculizar el proceso". Además, calificó como "desubicados" los planteos y llamados mientras que pidió que "la burocracia no esté por encima de la humanidad".

Si bien no dio a conocer el colegio que lo matriculó para trabajar en tierra chubutenses, sí confirmó que no es ni Comodoro Rivadavia ni Puerto Madryn.

Cómo sigue la causa por la muerte de Ángel

La investigación judicial continúa su curso. En los últimos días, Mariela Altamirano y Maicol González, madre y padrastro del menor, fueron imputados por “homicidio agravado por el vínculo”. El juez interviniente dispuso la prisión preventiva por seis meses para ambos acusados.

Durante la audiencia, Altamirano optó por no declarar y evitó el contacto visual con los familiares del niño que estaban presentes en la sala. Entre ellos se encontraban allegados del padre y de su pareja actual.

González sí hizo uso de la palabra ante el tribunal y sostuvo que tanto él como su pareja son inocentes. Afirmó que ellos también buscan esclarecer qué ocurrió con el niño.