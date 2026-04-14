Crimen de Ángel: los acusados aseguran ser inocentes y la familia denuncia presiones

Michael González, padrastro de Ángel Nicolás López y detenido en la causa por el homicidio del niño de 4 años, declaró este martes en la audiencia de control de detención. Su defensa fue breve y contundente: dijo que tanto él como su pareja, Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica del menor), son “inocentes” del delito. “Nosotros también queremos saber qué pasó”, agregó, según la Agencia Noticias Argentinas. Este martes, además, dictaron la prevención preventiva por seis meses para ambos imputados.

La madre del pequeño, por su parte, se mostró compungida durante la audiencia en la que su pareja declaró. Ambos permanecen detenidos en celdas separadas en distintas localidades de Chubut: la mujer en Rada Tilly y el hombre en General Mosconi.

La autopsia que cambió el rumbo de la causa

El cuerpo de Ángel presentaba más de 20 traumatismos en el cráneo. La necropsia preliminar determinó que la causa de muerte fue “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, producto de una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas”. Según fuentes judiciales, las lesiones fueron “ocasionadas voluntariamente” , lo que descartó cualquier hipótesis de accidente o muerte natural.

En este marco, el resultado final de la autopsia, que se dio a conocer en las últimas horas, fue la pieza clave que llevó al fiscal a solicitar la detención de la madre y el padrastro.

“Son dos asesinos, tienen que estar detenidos”

El abogado querellante, Roberto Castillo (representante del padre del niño, Luis López), fue contundente al llegar a Comodoro Rivadavia. “Es lo que corresponde, son dos asesinos y tienen que estar detenidos. Tienen que esperar el juicio privados de la libertad y después tienen que percibir una cadena perpetua”, declaró ante la prensa.

En esa línea, el representante legal del papá reveló que accedió al informe forense y detalló: “Hay muchos elementos de convicción, mucha prueba que acredita que estas personas le dieron muerte a Ángel. Que Ángel estuvo sometido en un contexto de violencia, que la madre es coautora penalmente responsable, que quien habría producido las lesiones directas es Michael y que la madre —en un delito de acción por omisión— es responsable también del homicidio”. Por ello, adelantó que la querella pedirá la calificación de “homicidio agravado con los agravantes de alevosía”, lo que -según sostuvo- “entiendo que va a ser prisión perpetua”.

El padre denunció cuando Ángel estaba internado y apuntó contra el juez

Luis López, padre de Ángel, había denunciado la situación de violencia cuando el niño aún estaba internado luchando por su vida. Esa denuncia se amplió con una declaración posterior. Ahora, el padre y su abogado evalúan acciones contundentes contra el magistrado que otorgó la tenencia del menor a la madre biológica.

Se trata del juez Pablo José Pérez, magistrado de Familia de Comodoro Rivadavia, quien en octubre de 2022 le dio la tenencia de Ángel a Mariela Altamirano. El padre había advertido en su momento que la mujer sufría episodios de violencia y que no estaba en condiciones de cuidar al menor.

Castillo fue lapidario: “Si el juez no fuera juez, sería partícipe necesario del delito. Sin esa firma, Ángel estaría con nosotros”. El querellante anticipó que, si fuese por él, impulsaría un jury de enjuiciamiento contra el magistrado y denuncias penales para los auxiliares que intervinieron en el proceso que devolvió al niño a su madre.

López se presentó en la fiscalía junto a su pareja, Lorena. Visiblemente afectado, declaró: “Vamos a ir por todos. La muerte de mi hijo no va a quedar así, tienen que ir todos presos”. Lorena, por su parte, criticó duramente a la Justicia: “Dicen hacer la Ley Ángel, pero ya está la de Lucio (Dupuy) y no se respetó. Pareciera que es solo cambiar el nombre de los niños que matan”. Y agregó: “No son solo ellos dos, hay gente capacitada y que usa corbata que lo entregó en bandeja para que muera”.

Vecinos, familiares y amigos se concentrarán frente a la Fiscalía de Comodoro Rivadavia para pedir justicia. La audiencia de control de detención ya se realizó, y se espera que en los próximos días avance la investigación para determinar si hay más responsables.