Caso Ángel: quién es el juez que entregó la tenencia a la madre del nene fallecido

Comodoro Rivadavia sigue consternada por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció producto de un paro cardiorrespiratorio este lunes por la noche en el Hospital Regional de la ciudad chubutense. El fallecimiento del menor está siendo investigado por la Justicia de la provincia debido a las denuncias de la familia paterna que acusan a la madre del nene, Mariela Altamirano, de matar a su hijo.

Hoy, las miradas están puestas en la autopsia del cuerpo, cuyos resultados serán determinantes para saber si se trató de un asesinato o no. En principio, los resultados preliminares confirmaron que el menor presentaba "lesiones internas en la cabeza".

El padre del niño, Luis y su pareja Lorena, apuntan contra Altamirano asegurando que Ángel era víctima de violencia y maltrato. Las disputas de los padres del nene no son nuevas. De hecho, inició en la Justicia, hace algunos meses, con el proceso de tenencia del menor.

En noviembre de 2025, el juez Pablo Pérez resolvió que el niño volviera a vivir con su madre. Tras el desenlace fatal, la decisión se encuentra en el centro de las críticas.

Quién es Pablo Pérez, el juez que le otorgó la tenencia de Ángel a la madre

Pérez tiene 42 años y es egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En octubre de 2022 asumió como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia y actualmente, es titular del Juzgado de Familia N°4. El magistrado no goza de un perfil alto, aunque sí aparece como participante en diversas capacitaciones sobre la materia.

Hasta el momento, no había tenido a su cargo un caso que haya trascendido las fronteras de la provincia.

El padre del niño cuestionó con dureza la resolución de Pérez y advirtió ante la prensa que su hijo fue víctima de un crimen. Aseveró que el nene "no tenía ningún problema de salud" y que, por ende, la causa del paro cardiorrespiratorio aún no se puede explicar. En esa misma línea, se expresó la pareja de Luis. La mujer dijo que la madre del nene "le pegaba" y que fue ella la que le causó la muerte. "Esa señora asesina, agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”, sostuvo Lorena.

La versión de la madre de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia

Altamirano se defendió de las acusaciones de su ex y la pareja, asegurando que ella "no mató a su hijo". La mujer contó que el domingo por la mañana, su pareja fue a la habitación del nene y notó que tenía dificultades para respirar. De acuerdo a su versión pidieron ayuda, intentaron reanimarlo y luego lo llevaron al Hospital Regional.

Ángel ingresó en terapia intensiva debido a la gravedad de su estado de salud. Si bien los médicos lograron estabilizarlo, a las pocas horas finalmente falleció de un paro.

Ante la sospechas de ser la responsable de la muerte del nene, Altamirano disparó contra el padre. Afirmó haber sido víctima de violencia de género y que recuperó la tenencia de Ángel para protegerlo de "alcohólicos y drogadictos", en referencia a López y a su pareja Lorena. "Nosotros no le pegamos al nene, nosotros no le hicimos nada", declaró ante la Justicia.

En este contexto, la Fiscalía ordenó que Altamirano y su novio permanezcan en su domicilio, a la espera de los resultados de la autopsia. Los informes preliminares indicaron que el niño tenía lesiones en la cabeza, pero no son del todo concluyentes para determinar si fueron accidentales o intencionales.