El desgarrador testimonio del padre del nene que murió en Comodoro Rivadavia: "Lo mataron"

El padre de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, apuntó contra la madre del chico, mientras se investiga si falleció luego de un paro cardiorrespiratorio, ya que la autopsia preliminar señaló que el niño presentaba "lesiones en la cabeza".

Minutos después de haber dejado los restos de su hijo en el cementerio de la ciudad chubutense, Luis López cuestionó a la Justicia por las restricciones que le habían aplicado en los últimos meses. "Mi hijo pidió, él quiso hacerse escuchar y nadie le dio bola", aseguró.

“Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer (la madre)”, denunció ante la prensa que se encontraba presente a la salida del cementerio.

López se encontraba acompañado por su pareja, Lorena Andrade, vecinos y familiares que resaltaron la ausencia de la madre de Ángel durante la ceremonia de despedida del nene. “Yo les pedí por mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, expresó el hombre.

Las alertas

"Yo les dije: ‘A mi hijo le va a pasar algo con esa mujer, le va a pasar algo’. Y dicho y hecho”, aseguró en medio del dolor. Luis también cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades: "¿Qué querían? ¿Darme la tutela de mi hijo, pero muerto?”.

Además, apuntó contra el entorno y quienes, según Luis, sabían lo que sucedía. “La gente tiene que hablar antes de que sucedan las cosas. Dicen que veían maltrato, pero por qué esperaron tanto. Si a mí no me hacían caso, a ellos les iban a hacer caso. Siempre hablan después de que la cosa ya sucedió”.

Por otro lado, denunció que la madre del niño lo habría dejado solo en el hospital: “Lo dejó ahí y se fue. Ni siquiera se quedó para el primer parte médico. Le tuvieron que avisar por teléfono”. Según contó, solo la familia permaneció junto a Ángel durante la internación.

La denuncia de la familia de Ángel

También puso en duda la versión sobre lo que ocurrió antes de que el nene fuera trasladado al Hospital Regional: “Nos dijeron que lo fueron a despertar y estaba orinado y no respondía. ¿Cómo puede ser?”. A su vez, denunció presuntas irregularidades en la investigación y falta de controles.

“Ni siquiera tienen custodia, se pueden escapar. Mientras nosotros estábamos en el hospital, ellos estaban quemando cosas. Les dieron tiempo para que hagan desaparecer todo”, reclamó.

Por último, remarcó que el niño no tenía problemas de salud: “Mi hijo estaba sano. ¿Cómo me van a decir que fue una muerte natural? Esto lo mataron. Yo quiero justicia por mi hijo, quiero que paguen. Ella anda por la calle tranquilamente y yo estoy sufriendo acá”.