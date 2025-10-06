Córdoba, La Pampa, Santa Fe y provincia de Buenos Aires iniciarán la semana con un promedio base de 8° C.

Luego del primer anticipo de la ola de calor que azotó los días iniciales de octubre proveniente de Brasil, el territorio argentino registrará desde este lunes 6 clima frío con riesgo de heladas matinales en algunas localidades de Córdoba, San Luis, La Pampa y del sur bonaerense.

Si bien persisten las alertas de chaparrones localizadas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Mesopotamia y Tierra del Fuego, el resto del país mostrará cielo parcialmente nublado, dando inicio a un período de estabilidad.

"La entrada del aire frío, que desplazó a una masa de aire cálida y húmeda que sirvió de combustible para el desarrollo de los eventos de tiempo severo que se registraron en el centro del país entre ayer sábado y la madrugada del domingo, ha estabilizado la atmósfera, situación que se verá reforzada por la presencia de altas presiones sobre el centro del país hasta el miércoles, sin riesgo de eventos de tiempo significativo", señaló el meteorólogo Mauricio Saldivar al portal Meteored.

¿Cuáles serán las provincias más afectadas por el regreso del frío a la Argentina?

Las localidades argentinas de la Patagonia y cordilleranas registrarán temperaturas mínimas de hasta 0° C, sin embargo, el frío extremo previsto para el lunes 6 lo demarcará la mendocina de Punta de Vacas, con - 11° C.

Ya en el centro del país, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y provincia de Buenos Aires iniciarán la semana con un promedio base de 8° C.

En el Noroeste las mínimas arrancarán en 14° C y el Noreste, en 16° C.

En el AMBA y bajo riesgo de chaparrones, la mínima se estacionará en 7° C, mientras que las máximas no superarán los 20° C.

¿Cómo estará el clima en la segunda semana de octubre?

El período gélido en el territorio argentino encontrará su fin el miércoles 8 de octubre, jornada en la que el mercurio volverá a superar los 30° C.

El jueves se acentuará el clima cálido en el país y el viernes hará su implosión con hasta 35° C en Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

"Por el momento, y esta es la buena noticia, romperemos la racha de tres fines de semana consecutivos con lluvias y tormentas en el centro del país", insistió Saldivar.

Pronóstico semanal para la Ciudad de Buenos Aires

Lunes 6 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 9° C

Temperatura máxima: 18° C

Martes 7 de octubre

Despejado

Temperatura mínima: 10° C

Temperatura máxima: 23° C

Miércoles 8 de octubre

Algo nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 25° C

Jueves 9 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 26° C

Viernes 10 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 28° C

Sábado 11 de octubre

Parcialmente nublado