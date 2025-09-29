El informe trimestral del SMN identificó también las zonas que tendrán mayores probabilidades de ocurrencia de precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que desde octubre hasta diciembre 2025 Argentina será azotada por una ola de calor que dejará temperaturas superiores a los registros normales.

Según el informe "Pronóstico Climático Trimestral" publicado el viernes por el organismo oficial, el fenómeno se asentará sobre la franja central del país con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

Además, el reporte señaló que el noroeste argentino será la única zona donde las variables se mantendrán dentro de los parámetros históricos. Esto incluye a La Rioja, Catamarca, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy.

Pronóstico de lluvias en Argentina

El informe trimestral del SMN identificó también las zonas que tendrán mayores probabilidades de ocurrencia de precipitaciones, siendo siete las provincias que podrán verse afectadas por un caudal de agua superior a la normal: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Luis y San Juan.

En sentido opuesto, las mesopotámicas de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Entre Ríos al igual que las patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut, experimentarán clima seco con menos lluvias de las habituales.

¿Cómo estará el clima en el AMBA durante la primera semana de octubre 2025?

Los modelos climatológicos elaborados por el SMN prevén para la primera semana de octubre en el AMBA buenas condiciones, con temperaturas mínimas que promediarán los 14° C y máximas que tocarán hasta los 26° C.

Pronóstico del tiempo para el AMBA

Lunes 29 de septiembre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 11° C

Temperatura máxima: 24° C

Martes 30 de septiembre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 25° C

Miércoles 1 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 23° C

Jueves 2 de octubre

Algo nublado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 23° C

Viernes 3 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 26° C

Sábado 4 de octubre

Parcialmente nublado