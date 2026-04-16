Clima cambiante: el aviso del SMN para Buenos Aires tras las últimas lluvias del jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las jornadas que se mostrarán continuas a las precipitaciones del martes y miércoles serán escenario de una gran amplitud térmica, donde las mínimas tocarán los 15 °C y las máximas escalarán hasta los 25 °C.

En materia de lluvias, tanto el viernes 17 como el sábado 18 el cielo se mantendrá nublado, aunque sin tormentas previstas. Sin embargo, el mal tiempo regresará el domingo 19, desde los minutos iniciales.

De acuerdo al meteorólogo Christian Garavaglia, el sistema de desmejoramiento impulsado por la ciclogénesis dejó precipitaciones muy desparejas, en particular por el evento localizado de lluvias intensas y persistentes de la madrugada del miércoles sobre la zona ribereña del distrito porteño.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

Viernes 17 de abril

Según el anticipo del SMN, la mañana del viernes 17 de abril encontrará cielo parcialmente nublado y viento del suroeste. La temperatura mínima se ubicará en 17 °C, mientras que la máxima tocará los 25 °C alrededor de las 15 horas.

Sábado 18 de abril

La jornada del sábado 18 de abril iniciará con valores térmicos similares a los del viernes: mínima de 15 °C, acompañada de viento del sector suroeste de hasta 2 km/h. El sol volverá a encontrar espacio en un cielo con nubes en retirada.

Domingo 19 de abril

Finalmente, para el domingo 19 y contrario a los registros de las 48 horas previas, el SMN prevé el regreso de las precipitaciones en la región metropolitana. La mínima volverá a ubicarse en los 17° C, en tanto que la máxima subirá hasta los 24° C.

El viento soplará desde el sector noreste al inicio, para luego, ya al cierre, virar desde el sur.