Calor, humedad y viento norte, ¿Cuándo termina el miniveranito en el AMBA?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita un miniverano en pleno otoño, dejando máximas de 30° C y alto porcentaje de humedad. Sin embargo, el panorama cambiará rotundamente el próximo fin de semana, conforme al más reciente anticipo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según las previsiones climatológicas detallas en el reporte de modelo térmico y de precipitaciones, el inusual escenario de fin de mes encontrará eclosión el sábado 4 de abril, luego de que ceda el bloqueo atmosférico posicionado sobre la región.

"La llegada de abril no traerá alivio térmico inmediato. El jueves 2 y el Viernes Santo 3 de abril, el cielo estará parcialmente nublado con máximas que rondarán los 27 a 29 °C, aunque en ambos días se podría sumar una nueva tanda de chaparrones con probabilidades del 40 % el jueves y 70 % el viernes, con acumulados de hasta 10 mm, con distribución variable", señaló el meteorólogo Mauricio Saldivar en Meteored.

¿Qué significa bloqueo atmosférico?

Según reseña el sitio ElTiempo.es, un bloqueo atmosférico refiere a un estancamiento del régimen meteorológico durante el cual los patrones atmosféricos tienden a repetirse. En el caso del posicionado sobre el AMBA, genera temperaturas de verano con reiterancia hasta el viernes 3 de abril.

Conocido también como bloqueo anticiclónico, su origen residen en la presencia de un sistema de altas presiones, impidiendo el desplazamiento normal de las bajas y de los esquemas asociados al mal tiempo.

¿Cuándo se rompe el bloque atmosférico?

Conforme a los modelos de temperatura y de precipitaciones publicados este lunes por el SMN, el punto de inflexión del bloque atmosférico llegará el sábado 4 de abril. El AMBA mostrará cielo nublado, acompañado de vientos fuertes.

"Un frente frío cruzará el AMBA con vientos rotando al sureste en ráfagas de hasta 50 km/h, y las temperaturas caerán de un solo golpe: de 28 °C a apenas 23 °C de máxima y 16 °C de mínima. Es el primer mensaje claro y contundente de que el otoño tiene algo que decir", sumó Saldivar.

Así, en materia de registros térmicos, la jornada signará la retrotracción de hasta 4 grados respecto al viernes, dejando una máxima de 20° C. El viento soplará del sureste, con mayor potencia después de las 18 hrs y se esperan lluvias en las horas finales del sábado e inicio del domingo 5.