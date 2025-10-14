Las temperaturas matinales del miércoles 15 de octubre en el AMBA iniciarán en 12° promedio, sin chacnes de precipitaciones y que evolucionarán hasta los 28° C.

En un inicio de semana demarcado por el ascenso de las temperaturas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encontrará desde el jueves 16 de octubre la transición hacia un nuevo sistema frontal de frío que pondrá fin a las temperaturas máximas de hasta 30° C.

Según el modelo oficial actualizado este martes, la región metropolitana registrará el miércoles su pico cálido, mientras en el norte del país los techos empezarán a desplazarse cercanos a los 36° C. El jueves, Chaco, Formosa y Salta tocarán los 42° C.

"Las temperaturas subirían de 1 a 3 °C el miércoles respecto a hoy, con estimaciones puntuales de 17 °C y 27 °C en cuanto a las extremas para la Capital Federal", indicó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored, quien además agregó que el viento del sudeste se intensificará conforme aumente el gradiente de presión en toda la región centro-este de Argentina.

"Esto repercutirá en intensidades de 35 a 55 km/h en ráfagas en el estuario del Río de la Plata y el área de influencia sobre Capital Federal y el Conurbano", completó.

Pronóstico semanal del AMBA

Las temperaturas matinales del miércoles 15 de octubre en el AMBA iniciarán en 12° promedio, sin chances de precipitaciones y que evolucionarán hasta los 28° C. El viento noreste promediará los 15 km/h, para finalizar la jornada en 7 km/h.

El jueves empezará a asentarse el frente frío proveniente del Este. Si bien de intensidad leve, permitirá que las máximas no superen los 26° C. Finalmente el viernes 17 de octubre la temperatura promedio se estacionará en 22° C, con permanencia del viento Este.

Miércoles 15 de octubre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura máxima: 25° C

Temperatura mínima: 15° C

Jueves 16 de octubre

Cielo mayormente nublado

Temperatura máxima: 27° C

Temperatura mínima: 17° C

Viernes 17 de octubre

Cielo parcialmente nublado