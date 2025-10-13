Vuelven las lluvias y las temperaturas máximas tocarán los 30° C

En la región metropolitana de Buenos Aires no se prevén lluvias, aunque desde el lunes 13 hasta el miércoles 15 de octubre, el viento será el protagonista de las jornadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias en por lo menos cinco provincias de Argentina durante el transcurso de la tercera semana de octubre 2025.

Luego de la Ciclogénesis que afectó a la zona central y las altas temperaturas con picos de hasta 40° en el norte del país, el mal tiempo volverá a mostrar una dispar presencia en el territorio nacional.

¿Cuándo llueve en Argentina?: las provincias afectadas

Según el modelo climatológico elaborado por el SMN correspondiente al período del lunes 13 al sábado 18, las primeras lluvias de la semana se registrarán el miércoles en las áreas cordilleranas de Neuquén y Río Negro, el extremo norte de Corrientes y sur de Misiones y sur de la provincia de Buenos Aires.

Ya para el jueves 16, las precipitaciones se mantendrán vigentes en el distrito bonaerense, a las que sumarán las de Formosa, Tucumán y parte de Chaco.

El viernes 17, último día hábil de la semana, el SMN prevé precipitaciones en Salta, Jujuy, Formosa y Chaco, además de Córdoba, sur de Santa Fe y San Luis. Mismo patrón se reiterará el sábado 18 de octubre.

Este comportamiento del primer grupo marca el inicio de la transición hacia el período de lluvias típicas del NOA, una región que concentra sus mayores acumulados durante el verano, según explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

Pronóstico del tiempo semanal para el AMBA

En el área pampeana, las ráfagas del sector sur alcanzarán entre 40 km/h y 50 km/h. Este escenario afectará principalmente a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y el sudoeste de Entre Ríos.

Pronóstico semanal para CABA

Lunes 13 de octubre

Ligeramente nublado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 23° C

Martes 14 de octubre

Algo nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 24° C

Miércoles 15 de octubre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 26° C

Jueves 16 de octubre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 17° C

Temperatura máxima: 27° C

Viernes 17 de octubre

Mayormente nublado