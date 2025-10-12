El domingo 12 de octubre llega con alerta amarilla por tormentas eléctricas para varias provincias del país

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el domingo marcará un cambio notable en el clima luego de una semana con temperaturas superiores a 20°C y días soleados. La jornada comenzará con lluvias aisladas desde la madrugada, acompañadas por ráfagas de viento del oeste que pueden alcanzar los 45 km/h. Las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 10% y el 45%, con una máxima estimada en 18°C y una mínima de 14°C para la noche.

Tras las tormentas que se esperaban para la noche del sábado, el SMN anticipó que el cielo comenzará a despejarse hacia el final del domingo, mejorando las condiciones climáticas para el inicio de la semana. Este cambio contrastará con los días previos, que tuvieron temperaturas superiores a los 21°C y baja humedad.

Para el resto del país, el SMN detalló que en el este y noreste argentino se esperan precipitaciones fuertes, especialmente en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. La provincia de Buenos Aires también recibirá tormentas aisladas con variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, acompañadas de ráfagas que podrían superar los 60 km/h y granizo ocasional.

En particular, la región mesopotámica se encuentran en alerta naranja, lo que indica la presencia de fenómenos peligrosos para la sociedad y el medio ambiente. Allí se esperan tormentas fuertes o incluso severas, con lluvias abundantes, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. La precipitación acumulada podría oscilar entre los 40 y 80 mm, con temperaturas máximas de 28°C y mínimas de 20°C.

Por otra parte, las provincias de Santa Fe, Tierra del Fuego, La Pampa, Santiago del Estero y Jujuy están bajo alerta amarilla por vientos fuertes. En esas zonas, se pronostican ráfagas entre 35 y 75 km/h, que en el extremo sur podrían superar los 90 km/h, generando condiciones ventosas durante la jornada.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores