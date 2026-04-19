Catamarca: levantan el paro de colectivos, pero advierten que el sistema está al borde del colapso

Luego de dos días de paralización casi total del sistema urbano, el servicio de transporte público en Catamarca retomó su servicio este viernes. Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse: desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtieron que, de no haber avances concretos en las negociaciones salariales, las medidas de fuerza podrían retomarse e incluso intensificarse a partir de este lunes con un paro.

En un contexto que vuelve a poner en evidencia el déficit del gobernador Raúl Jalil, desde la UTA advierten que el sector arrastra una combinación de factores que deterioraron su funcionamiento.

Entre las causas que explican la crisis, las empresas señalaron el atraso en el pago de compensaciones tanto nacionales como provinciales. En particular, remarcaron que la administración de Javier Milei mantiene deudas vinculadas a los atributos sociales de la tarjeta SUBE correspondientes a los primeros meses del año, mientras que a nivel provincial aún no se cancelaron subsidios recientes.

Según detalló el medio Contexto Tucumán, a este cuadro se suma el cuestionamiento al esquema tarifario vigente. Si bien los ciudadanos ya no pueden afrontar el valor del boleto, desde el sector empresario sostienen que el precio actual se encuentra muy por debajo del costo real del servicio. Según sus estimaciones, el pasaje debería ubicarse en torno a los $ 2.800, ya que con la tarifa actual registran una pérdida cercana al 40% por cada viaje.

El incremento de los costos operativos también aparece como un elemento determinante. El precio del combustible experimentó subas cercanas al 30%, a lo que se agregan los ajustes derivados de las negociaciones paritarias. Además, las empresas advierten sobre la falta de financiamiento para sostener los boletos gratuitos, que representan aproximadamente una cuarta parte de los usuarios del sistema.

Pese a la promesa del Gobierno, alertan que habrá problemas para viajar en colectivo

Lo que ocurre en territorio catamarqueño se enmarca en el conflicto del Transporte a nivel nacional: las empresas de colectivos volvieron a alertar que habrá menor circulación de formaciones en las calles. Pese a que Nación prometió pagar un tercio de su deuda con las cámaras empresarias, se trata de un monto que no resuelve sus problemas económicos y financieros.

La Secretaría de Transporte se comprometió a abonar $44 mil millones a las principales empresas de transporte, en concepto de pago de subsidios de febrero. La propuesta, que el Gobierno encuadró como un intento por "regularizar las cuentas y las frecuencias" de las compañías, fue tomada por un sector empresario como una "decepción". En total, Nación mantiene una deuda de $115 mil millones con las cámaras empresarias AAETA, CTPBA, CETUBA y CEAP.

Según pudo saber El Destape, uno de estos grupos deberá volver a aplicar el esquema de "racionalización de servicios" de la semana pasada, que provocó demoras y caos en muchas líneas del AMBA. En la última reunión del pasado martes con las autoridades nacionales, los empresarios llegaron a pedir un "bono" para que se cancele el total de la deuda, pero fue negado por el ministro de Economía, Luis Caputo.