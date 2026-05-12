Caso Nisman: procesaron a la fiscal Fein por no preservar la escena

El juez Daniel Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por "encubrimiento agravado" por considerar que fue la responsable de "irregularidades" en torno a la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, en tanto "no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban". El juzgado Criminal y Correccional Federal 10 dio curso así a la denuncia que había presentado en 2015 la entonces diputada Elisa Carrió y le trabó a Fein un embargo de quince millones de pesos.

Ercolini cuestionó la declaración por escrito de Fein, en la que la exfiscal cuestionaba la validez y la consistencia de a acusación por considerar que no estaban especificadas las supuestas "pruebas perdidas, destruidas o inutilizadas" durante el proceso, ni la “contaminación” de la escena del hecho. Fein está procesada ahora por no preservar la escena del crimen y por haber echado a perder pruebas, sin embargo, ella sostuvo que no se pudo probar la relación entre esas supuestas irregularidades y el perjuicio a la investigación. A pesar de ello, Ercolini habló en su escrito del hecho como un "homicidio", aunque sin asesino identificado.

La primera fiscal del caso Nisman dejó en claro que la hipótesis del asesinato no se sostiene con los elementos de prueba que cuenta el expediente. Tal como contó El Destape, esto sucede cuando no hay ningún elemento serio para sostener con firmeza que al fiscal, que apareció muerto el 18 de enero de 2015 en su baño con un tiro en la sien, lo mataron. Todo lo contrario: hay mayores pruebas para sostener que se trató de un suicidio.

Qué dice el escrito de Ercolini

El fallo del juzgado Criminal y Correccional Federal 10, al que tuvo acceso este medio, afirma que mientras Fein actuó como fiscal a cargo del procedimiento "no preservó de modo debido la escena del hecho lo que suscitó que acontecieran diversas inconsistencias".

Los jueces señalaron además que, debido a esas irregularidades, no se recolectaron todos los posibles elementos probatorios presentes en el departamento y que la escena del hecho terminó alterada, tanto por decisiones de la propia Fein como por el accionar de las personas que ingresaron al lugar bajo su supervisión.

El fallo asegura que esta situación afectó "directamente el correcto desarrollo de la investigación y su resultado". "La determinación y la demarcación del lugar del hecho como potencial escena del crimen fue mínima, equivocada y contraria a las buenas prácticas que debían primar en cualquier investigación penal", insistió Ercolini en la sentencia.

En su descargo, Viviana Fein había rechazado las críticas del dictamen previo del fiscal Eduardo Taiano y había asegurado que es falso que las supuestas irregularidades en la preservación de la escena hayan tenido un impacto directo en la investigación. La exfiscal sostuvo que el fallo no identifica concretamente qué prueba se perdió o qué elemento dejó de incorporarse a raíz de esas presuntas falencias.

Además, Fein argumentó que, si los errores de aquella noche hubieran sido tan determinantes como se plantea, la causa no habría avanzado hasta alcanzar procesamientos contra distintos involucrados. En ese sentido, remarcó que el juez Julián Ercolini dictó medidas contra personas consideradas partícipes necesarios del presunto crimen, entre ellos el técnico informático Diego Lagomarsino y efectivos de la custodia de Nisman. Según planteó, eso demuestra que la investigación pudo reconstruir responsabilidades pese a las críticas sobre el manejo inicial de la escena.