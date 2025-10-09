Qué se sabe de los feriados en el 2026: cuánto habrá, fines de semana largos y días no laborables.

El calendario de feriados del 2025 está a punto de llegar a su fin: luego del día de descanso de este viernes 10 de octubre, quedan pocas fechas de descanso extra en el año. Por este motivo, muchas personas empezaron a especular por el calendario de feriados del 2026: cuántos habrá, los fines de semana largos y días no laborales.

Lo cierto es que el Gobierno Nacional aún no publicó el calendario nacional de feriados 2026, pero ya hay algunas fechas confirmadas de feriados inamovibles, es decir, los que son fijos sin importar el día de la semana en que caigan. Además, el último decreto 614/2025, permite trasladar los feriados que caen en fin de semana al viernes anterior o al lunes siguiente, ampliando así la posibilidad de crear fines de semana largos. Por lo que también se puede especular en base a esa resolución.

Feriados confirmados para el 2026: días inamovibles

Jueves 1 de enero: Año nuevo.

Año nuevo. Lunes 16 de febrero: Carnaval.

Carnaval. Martes 17 de febrero: Carnaval.

Carnaval. Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Día de la Bandera.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables: cuáles están confirmados y cuáles pueden moverse

Los feriados trasladables son aquellas fechas que forman parte del calendario nacional pero que pueden ser trasladadas al fin de semana anterior o posterior con el fin de crear una jornada de descanso extendida e incentivar el turismo nacional. En el caso del 2026, hay algunas fechas ya confirmadas y otras que quedan confirmar.

Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado).

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado). Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado).

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado). Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado).

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado). Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado confirmado).

Días no laborables 2026: cuáles son y cómo se cobra si trabajo ese día

Otra fecha que genera dudas son los días no laborales. En estos casos, la jornada de descanso no aplica para todas las personas y tampoco se cobra doble en caso de trabajar ese día. El artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo es claro al respecto: “Los días no laborables son optativos para el empleador”. En caso de que la empresa decida que se trabaje en un día no laborable, el empleado percibirá su salario simple, es decir, la remuneración habitual sin ningún recargo adicional.

Aunque tampoco se oficializaron qué días serán, puede que se mantengan los mismos que el año pasado, como por ejemplo el jueves santo. Pero esto se confirmará una vez que se conozca el calendario oficial de feriados y día no laborales del Gobierno Nacional.