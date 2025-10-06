Un feriado para el 27 de octubre alegra a miles de argentinos.

Muchos argentinos festejan el decreto de un nuevo feriado para el mes de octubre que, al caer en un día lunes, significa un inesperado fin de semana largo para muchos ciudadanos. Se trata de un día no laborable que afectará a los habitantes de dos localidades pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires.

Las localidades en cuestión son Alberti y Marcos Paz, por lo que más de 60 mil personas serían afectadas por este feriado. El motivo de esta decisión es que se cumple un nuevo aniversario de la fundación de ambos ciudades y, para que los ciudadanos puedan disfrutar de esta festividad, se decretó día no laborable.

El feriado es para el personal de oficinas públicas y de escuelas, pero en el caso de las empresas o pymes privadas la decisión de dar el asueto o no queda a criterio del empleador. Alberti es un partido que tiene en total más de 10 mil habitantes, mientras que en Marcos Paz viven más de 50 mil, por lo que estos asuetos afectarán a muchas personas, quienes podrán disfrutar de un nuevo día de descanso.

Marcos Paz funciona como capital del partido del mismo nombre y está situada a unos 48 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; forma parte del Gran Buenos Aires y se integra dentro del sector oeste del conurbano. Al mismo tiempo, Alberti es una ciudad ubicada en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires y es la sede administrativa del partido que lleva su nombre, a 180km de la Capital Federal.

Un fin de semana de cuatro días para miles de argentinos

El 10 de octubre será feriado nacional en Argentina porque se adelanta el Día de la Diversidad Cultural, que normalmente se conmemora el 12. Pero además, una localidad del país determinó que el jueves 9 también será no laborable, lo que les permitirá a sus habitantes disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días seguidos sin trabajo.

Nuevo feriado para Alberti y Marcos Paz.

Próximos feriados nacionales oficiales en Argentina en 2025

Octubre

Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre