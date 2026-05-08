“Buscaba las llaves para escapar”: el testimonio más duro contra el acusado por la muerte de Rocío Alvarito

En los últimos días y, en el marco de la causa que investiga la muerte de Rocío Alvarito, la Justicia de La Plata logró extraer un video del celular de la víctima -filmado por ella misma- de tan solo unos minutos antes de su caída del segundo piso del departamento que alquilaba con su pareja M.A.G.

En esa grabación, la joven de 26 años seguía a su novio por la casa mientras aseguraba haber sido golpeada por el hombre segundos antes. "Sos un maltratador, mirá lo que me hiciste", se la escucha decir. M.A.G. es acusado de "privación ilegítima de la libertad agravada" aunque él niega los cargos. Sin embargo, en las últimas horas, un testimonio clave complica su situación procesal.

Testimonio clave en la causa por la muerte de Rocío Alvarito

Una agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata declaró ante el fiscal Álvaro Garganta y sostuvo que el hombre "mostró actitudes extrañas" luego de que su novia cayera del balcón.

La mujer indicó que Rocío se encontraba en el suelo "aún con vida", pero que "él solo quería buscar las llaves para irse a trabajar". Mencionó, además, que tenía la remera cubierta de sangre y que, en vez de auxiliar a la joven que aún continuaba con vida, "estaba preocupado por hallar el celular de la chica".

Pese a los pedidos de los abogados defensores, el juez Pablo Reale ordenó que M.A.G permanezca detenido en la Alcaidía Departamental de La Plata Roberto Pettinato. Además, se espera que el acusado se someta a una serie de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para tener más detalles de su perfil y personalidad.

El video que filmó Rocío Alvarito minuto antes de morir

Rocío Alvarito murió en febrero de 2026 luego de caer del balcón de un departamento del segundo piso, ubicado en calle 47 y Diagonal 76, en el partido bonaerense de La Plata. El video que filmó inicia con ella diciendo: "Ahí lo tenés al maltratador, sos un violento. Mirá cómo me dejaste marcada".

La mujer muestra los brazos mientras asegura haber sido golpeada severamente por el hombre que -durante la filmación- no le dirige la palabra y camina de un lado a otro. En la grabación se pueden ver diversos elementos tirados en el suelo y hasta una puerta derribada. En otro fragmento de la secuencia, Rocío afirma: "Acá tenés al que te llama y te dice 'rompí todo". El video de la joven finaliza con M.A.G tomando el celular y llamando a Julio, padre de la víctima.