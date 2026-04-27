El ingreso del ciclón a las costas del mar argentino puede generar condiciones inestables en la región central del país, ya que la combinación de baja presión y aire frío de origen polar favorece la formación de vientos persistentes.

Un ciclón extratropical llegó este fin de semana a gran parte de la provincia de Buenos Aires y a toda su área metropolitana (AMBA), esta situación provocó los intensos vientos de este domingo y produjo lluvias aisladas a lo largo de la jornada. El fenómeno llegó desde la Patagonia, arrastrando una masa de aire frío de origen polar, y avanza sobre el territorio.

Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el ciclón traiga lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. A su vez, el fenómeno provocará un descenso térmico, que se sintió especialmente esta mañana con mínimas en torno a los 5 y 6 grados en varias localidades.

Además, el ingreso del ciclón a las costas del mar argentino puede generar condiciones inestables en la región central del país, ya que la combinación de baja presión y aire frío de origen polar favorece la formación de vientos persistentes.

Doble alerta amarilla en la costa

Según informó el sitio especializado Meteored, las condiciones meteorológicas de este lunes serán complicadas. El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y viento sobre la costa sudeste y sur bonaerense (Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar), con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y picos cercanos a 100 kilómetros por hora. En este sector la mínima se ubicó en los 9 grados y la máxima en 15.

La advertencia amarilla implica la “posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y riesgos de interrupción momentánea de actividades”. Las zonas que también se ven expuestas son Bahía Blanca y el Partido de la Costa.

El organismo oficial recomendó a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. También pidió evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

¿Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires?

Este lunes se espera una máxima de 18 por la tarde. Para el martes se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 18. Mientras que para el miércoles se estima una mínima de 13 y una máxima de 23.

Medidas de prevención del Servicio Meteorológico Nacional: qué hacer ante cada situación

Lluvia

Evitá salir. No saques la basura. Limpiá desagües y sumideros. Alejate de zonas inundables. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Viento