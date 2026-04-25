Avanza la obra vial en uno de los límites clave del sur de Conurbano

El Municipio de Lomas de Zamora y el de Lanús iniciaron la obra de remodelación integral de la calle Lynch. La traza, que se muestra como divisoria entre ambos distritos, incluirá tareas de bacheo y otro tipo de afecciones, por una extensión de 13 cuadras.

La intervención forma parte de una serie de trabajos articulados entre ambas administraciones y que ya dejaron avances en arterias como Malabia y Hornos. “Para nosotros no hay límites, por el contrario hay integración entre el Municipio de Lomas y el Municipio de Lanús”, destacó el jefe comunal lomense, Federico Otermín en el marco de la presentación de las actividades.

Por su parte, su par lanusense Julián Álvarez sumó: “Trabajamos en la mejora de esta zona, como si fuera un único municipio, un único distrito, a través de Diego Armando Maradona, que une a Lomas y a Lanús en una gestión conjunta”.

¿Cómo es la obra vial que se lleva adelante en la calle Lynch?

El proyecto abarca 13 cuadras en las que se efectuarán tareas de bacheo, refacción de 30 rampas, colocación de nueva señalética y la instalación de 15 refugios para el transporte público.

Bajo la consigna “El Diego nos une”, también se dispondrá del refuerzo en el alumbrado y la realización de murales en homenaje al astro oriundo de Villa Fiorito.