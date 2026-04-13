Obra pública: PBA licitó obras cloacales para potenciar el desarrollo de municipios bonaerenses

La Provincia de Buenos Aires avanzó con la licitación de una obra clave de saneamiento en el partido de Mercedes, destinada a ampliar la red cloacal en la localidad de Tomás Jofré. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de vecinos y acompañar el crecimiento de uno de los polos gastronómicos más dinámicos de la región.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos llevará adelante una intervención que incluye la instalación de 5.654 metros de cañerías cloacales, distribuidas en redes primarias y secundarias. Esta obra permitirá ampliar el acceso al servicio mediante la ejecución de 106 conexiones domiciliarias, de las cuales 89 serán cortas y 17 largas, lo que optimiza la cobertura sanitaria de la zona.

El proyecto se completa con la construcción de 46 cámaras de inspección y 24 puntos de acceso y ventilación para asegurar el mantenimiento del sistema. Asimismo, se destaca la instalación de una estación de bombeo equipada con dos bombas centrífugas, una principal y otra de respaldo, y así garantizar así la operatividad continua y eficiente de la red.

Una obra integral

La obra incluye la ejecución de una cañería de impulsión de 6.536 metros de extensión, diseñada para transportar los efluentes hasta su descarga final en la red existente de Gowland-Agote. Esta vinculación técnica permite integrar el nuevo tendido al sistema regional, lo que asegura un tratamiento eficiente de los líquidos cloacales mediante el aprovechamiento de la infraestructura ya operativa en la zona.

Esta inversión en saneamiento beneficiará de manera directa a la totalidad de la localidad de Tomás Jofré, un polo que experimentó un notable desarrollo en los últimos años. Al fortalecer la infraestructura básica, el proyecto acompaña el crecimiento de la región.

Al respecto, el subsecretario Néstor Álvarez destacó que los trabajos brindarán una solución efectiva para el transporte de líquidos cloacales, lo que mejora en gran medida la calidad de vida de los habitantes y comerciantes.

El diseño del proyecto responde a exhaustivos estudios de demanda que consideran tanto el crecimiento de la población residente como el aumento del flujo turístico durante los fines de semana. Esta planificación estratégica subraya la urgencia de dotar a la región con infraestructura sanitaria adecuada para acompañar su expansión y garantizar servicios esenciales a una comunidad en constante desarrollo.

La licitación de la obra generó un alto interés en el sector privado con la presentación de 17 ofertas para un presupuesto oficial de $3.412.170.889. Con esta inversión, el gobierno provincial busca consolidar la red de salud en localidades clave.