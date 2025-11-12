Un alivio económico: ARBA comunicó el cambio que habrá en el pago de la patentes para el 2026

Arba comunicó el cambio rotundo que habrá en el pago de la patentes para el 2026.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que a partir de 2026 modificará el esquema de pago de la patente automotor: en lugar del pago bimestral vigente, el tributo podrá abonarse en diez cuotas mensuales iguales.

Según explicó el titular del organismo, Cristian Girard, en el comunicado oficial "el tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde marzo de 2026". Esto se hace con el objetivo de brindar mayor previsibilidad financiera a hogares y pequeñas empresas bonaerenses. En palabras de Girard: "esto permite una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año".

"Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos".

Una nueva Ley Impositiva: así cambiará el impuesto automotor

Además de la nueva periodicidad de pago, el proyecto de la Ley Impositiva 2026 contempla una reforma profunda de las tablas del impuesto automotor: la cantidad de tramos pasará de 15 a 5, con alícuotas que irán desde un mínimo del 1% hasta un máximo del 4,5 %. Con este ajuste, se estima que “tres de cada cuatro” propietarios de vehículos pagarán menos patente que en el año vigente.

Desde ARBA aseguran que la medida busca “acompañar la situación económica de las familias y las pymes” y “facilitar la planificación de gastos a lo largo del año” mediante una carga impositiva más uniforme.