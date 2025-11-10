Chau demoras: construirán un túnel en Buenos Aires que mejorará el tránsito y facilitará la conexión con CABA

Chau demoras: construirán un tunel en Buenos Aires que mejorará el tránsito y facilitará la conexión con CABA

Trenes Argentinos lleva adelante la construcción de un túnel subterráneo en el partido de Tres de Febrero, que atraviesa siete vías del ferrocarril, utilizadas por trenes de pasajeros y de carga de la línea San Martín. Se trata de una de las obras más importantes en la región, ya que aliviará los problemas de tránsito y mejorará la conexión con la Ciudad de Buenos Aires.

El paso subterráneo unirá las localidades de Sáenz Peña y Villa Raffo, de Tres de Febrero, y estará ubicado a la altura de la Avenida General Paz. Lo que permitirá una conexión más fluida con CABA y potenciará el funcionamiento de la línea San Martín. Las autoridades esperan que disminuya la congestión de tránsito y los tiempos de espera.

Se espera que el túnel subterraneo alivie la congestión de tránsito y mejore la seguridad de los conductores y peatones

Cómo será el nuevo túnel de Tres de Febrero

El túnel tendrá una altura de 4 metros, será doble mano y se modificarán los sentidos de las calles aledañas para garantizar la seguridad de conductores y peatones, según explicó el Municipio de Tres de Febrero. Además, durante la obra se eliminarán las barreras ferroviarias con electrificación, se modernizará la señalética y se construirán rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El túnel tendrá 4 metros y se espera que esté finalizado dentro de 24 meses

Para no congestionar la zona con camiones, decidieron generar 10.000 m3 de hormigón en una planta dentro del sitio de la construcción para facilitar y agilizar el proyecto. Se espera la obra se finalice en 24 meses.

Con esta obra, esperan aliviar el tránsito urbano, reducir los riesgos viales asociados a las barreras ferroviarias y mejorar la conexión entre la Ciudad y la zona oeste del conurbano bonaerense