Chau demoras: construirán un tunel en la zona más complicada de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la construcción de un nuevo paso bajo nivel que promete transformar la circulación en uno de los puntos más conflictivos del tránsito porteño: el cruce de la avenida Álvarez Thomas con las vías del Ferrocarril Mitre, ramal Retiro–Suárez, en el barrio de Villa Urquiza.

Se trata de un paso a nivel que durante años funcionó como un verdadero embudo para quienes intentan salir hacia la avenida General Paz. Cada vez que la barrera baja por el paso del tren, el tráfico se detiene completamente y genera largas filas de autos, demoras y, en muchos casos, accidentes.

Cómo será el nuevo túnel de Villa Urquiza

El nuevo túnel busca resolver de manera definitiva este problema. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura porteño, la obra estará a cargo de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), la empresa responsable del mantenimiento de las autopistas de la Ciudad.

El diseño del paso bajo nivel fue pensado para maximizar el flujo vehicular con un esquema diferenciado: el ingreso contará con dos carriles, mientras que el egreso se ampliará a cuatro, con dos salidas hacia Álvarez Thomas y dos hacia la calle Galván. Además, tendrá un gálibo de 4,5 metros, lo que permitirá la circulación de autos particulares, colectivos y camiones.

Con esta obra, el Gobierno porteño apunta a eliminar uno de los nudos más críticos del tránsito urbano, reducir los riesgos viales asociados a las barreras ferroviarias y mejorar la conexión entre la Ciudad y la zona norte del conurbano bonaerense.