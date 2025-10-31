Chau Telepase: el cambio urgente que regirá a partir de noviembre en una autopista

Chau Telepase: la medida que afectará a miles de argentinos a partir de noviembre.

Las autopistas tendrán una nueva actualización en sus sistemas que comenzará a regir desde noviembre de 2025 y que incluye al Peaje Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno, la cual une Autopista 25 de Mayo con avenida General Paz y Acceso Oeste. Los detalles sobre el camino de transición hacia autopistas 100% inteligentes con peajes sin barreras.

A mediados de julio, la autopista Perito Moreno en una autopista inteligente dentro de la red de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.) a través de la instalación de un nuevo pórtico -a la altura de la calle Remedios- que habilita la posibilidad del cobro automático mediante el Telepase o por lectura automática de la patente.

Según información de AUSA, la aplicación será beneficiosa para más de 140.000 usuarios diarios. Las mejoras que traerá la aplicación son muchas e incluyen: "Reducción del tiempo de viaje; mayor agilidad y comodidad en el pago gracias a la lectura automática de patentes; mejora de la circulación y fluidez del tránsito; incremento de la seguridad vial y disminución de la siniestralidad; menor impacto ambiental por la reducción de emisiones y ruidos; y eliminación del uso de tickets impresos".

De cuánto es la multa para quienes no se ajusten al cambio

Quienes circulen por la autopista sin estar adherido al sistema tendrán multas por el sistema inteligente de tránsito de más de $ 119.776,50.