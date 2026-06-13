Un argentino de 58 años falleció tras el incendio de un edificio en Mallorca

Un argentino de 58 años murió en un incendio que se produjo en un edificio de Magaluf, una ciudad turística en Mallorca, España. Fue encontrado sin vida en los pasillos del noveno piso. También falleció una mujer británica de 68 años que vivía en otro departamento. Hay cuatro personas que siguen internadas bajo observación por inhalación de humo.

"Ambos fueron encontrados en una zona común del edificio y la principal hipótesis indica que fallecieron intoxicados por la densa humareda mientras intentaban escapar de las llamas", detalló la Guardia Civil, según la agencia EFE. Los investigadores trabajan para confirmar sus identidades mediante huellas dactilares, análisis de ADN o con familiares. Las primeras informaciones dan cuenta que el argentino trabajaba como socorrista en un hotel cercano.

El incendio se declaró a las 5 de la madrugada del jueves tras una llamada a los bomberos que alertó sobre el fuego en el tercer piso del edificio, ubicado en la zona de Torrenova, en Magaluf. De acuerdo con lo reportado por la Guardia Civil, varios residentes intentaron apagar las llamas por sus propios medios, pero el fuego se propagó rápidamente hacia otros sectores del edificio, especialmente a los pisos superiores.

Según Diario de Mallorca, todo el inmueble quedó afectado por el humo y solo los residentes de las plantas inferiores pudieron salir sin tener que esperar a ser rescatados por los bomberos.

Los heridos por la tragedia

En total, más de 12 personas debieron ser evacuadas de urgencia y el fuego logró ser sofocado recién cerca de dos horas después de haberse desatado. Como consecuencia, nueve personas fueron derivadas a distintos centros médicos por inhalación de humo, mientras que otras cuatro continúan internadas bajo observación.

"Ha sido horrible, catastrófico. El peor día de mi vida", dijo una vecina al detallar la pesadilla vivida durante el incendio del edificio llamado Trianon II.

Las autoridades españolas mantienen abierta la investigación para determinar el origen del incendio. Entre las hipótesis que evalúa la Guardia Civil figura una posible falla en la heladera del departamento donde se inició el foco ígneo, aunque aún no se estableció si el hecho estuvo relacionado con un desperfecto eléctrico del aparato o con una sobrecarga en el tomacorriente.