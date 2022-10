Las telenovelas argentinas que marcaron la historia

Siempre es común escuchar hablar o leer publicaciones de reconocimientos en el mundo del cine. Pero hoy vinimos a hacer la merecida mención a la pantalla chica: las telenovelas argentinas.

Algunas mejor producidas que otras, con guiones más o menos atrevidos; otras más románticas, pero todas dejando marca. ¿Quién puede decir que no pasó al menos una cena familiar con la novela de las 9 de fondo? ¡Nadie!

Acompañando a los más chicos en la merienda, y a nosotros cuando llegamos del trabajo, ahí está nuestra pantalla chica. Dispuesta, con un simple botón, a conectarnos con nuestros mejores actores y actrices para terminar bien nuestro día.

Historias de distinto tipo, distintas sintonías, distintos actores, pero siempre la misma cuestión: imposible no engancharse. No podrías creerle a nadie que diga que nunca se quedó pegado a una de estas historias.

Para chicos o para grandes, da igual. Las telenovelas argentinas siempre tienen ese secreto que nos deja enganchados en sus tramas.

Algunas de ellas llegaron a ser un sello para distintas generaciones. Por todo eso, te invitamos a hacer un breve repaso de las telenovelas argentinas que marcaron nuestra historia.

Historia de las telenovelas argentinas

Estas producciones no por locales son menores: marcaron distintas épocas de nuestra sociedad. Es que, es imposible negar que han sido y serán un reflejo de cómo vivimos.

Los guiones, las tramas y actores de nuestras telenovelas han sabido representarnos tan bien que llegaron a nuestros corazones. Si esto no fuera cierto, no estaríamos hablando hoy de ellas.

Es más, no sólo fueron éxito en nuestro suelo, sino que también en el exterior. No suele saberse mucho al respecto, pero parte de ellas se exportaron a cientos de países. ¡Enterate cuáles son! Seguramente viste alguna.

Amor en custodia

Una de las más renombradas telenovelas en los últimos años. Amor en custodia, lanzada en 2005 por producción de Telefe, supo tener bien entretenido al público a principio de siglo.

Con una dupla imbatible conformada por Osvaldo Laport y Soledad Silveyra, junto a Sebastián Estevanez y Melina Petriella como protagonistas. Una novela que se pasaba a la hora de la cena.

Una trama de amores un poco disparejos en la que dos guardaespaldas se enamoran de las mujeres que deben cuidar. A pesar de sus diferencias de clase, ellos no pueden evitarlo.

Hacen lo imposible por cuidarlas de distintas amenazas, y a veces de ellas mismas. Además de ser su trabajo, están enamorados.

Argentina, tierra de amor y venganza

Una de las más actuales telenovelas argentinas, ya que salió al aire en 2019. Pero también una de las más aclamadas: el público pide una segunda temporada más allá de haber visto 200 emisiones.

Evidentemente las tramas de época nos cautivan. Esta historia se desarrolla en las épocas de fuerte inmigración europea hacia nuestro naciente país.

Sus guionistas pusieron principal atención en cuestiones como la trata de personas y el fuerte machismo de la época. A través de las historias propias de los personajes se deja ver un entramado social general muy interesante.

Protagonizando esta historia agridulce están actores como la China Suarez, Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña y Fernan Mirás entre otros. Si el guión es prometedor no podía faltar un buen reparto.

Padre coraje

La primera producción que puso el amor de Nancy Duplaá y Facundo Arana en modo ficcional. Él un joven idealista, ella de una familia aristocrática. La clave para un amor al que le esperan muchos desafíos.

Una novela de época con un poco menos de tecnología que la anterior, pero igualmente una superproducción de Canal 13. Una historia trágica que supo quedarse con el Martín Fierro de Oro.

Una novela de época con un poco menos de tecnología que la anterior, pero igualmente una superproducción de Canal 13. Una historia trágica que supo quedarse con el Martín Fierro de Oro.

El sodero de mi vida

Llegamos a otra de las grandes productoras de telenovelas argentinas: Pol-ka. Esta serie televisada por Canal 13 tenía de protagonistas a Andrea del Boca y Dady Brieva.

Una trama más bien barrial, con un galán que no es específicamente de rasgos hegemónicos. Un punto clave de diferenciación en esa época.

Su guión casi grotesco se asemeja a uno de los mitos urbanos más instalados: el sodero amante. Sin mucho más que esta historia de amor entre un trabajador y la hija de un empresario fueron furor.

Sin dudas que la combinación de una historia más que inocente y el humor propio de Brieva no podía fallar. Pero también fue eco de la época: el 2001.

El sodero, hijo del fundador, está a punto de quebrar y recibe la oferta de un empresario para comprar la sodería. Estas negociaciones son las que desembocan en el encuentro entre Alberto y Sofía, que se enamoran a primera vista.

Resistiré

¿Qué decir de una serie argentina que transmitió su capítulo final en vivo en el Gran Rex? Con semejante montaje para su cierre no hace falta aclarar lo numerosa que fue su audiencia.

Producida también por Telefe, esta novela rompió récords merecidamente. Su guión es más bien de acción, pero es una historia compleja que atraviesa varias temáticas.

El hilo conductor es una historia de amor prohibido, pero que encierra misterio, locura, violencia y hasta tráfico de órganos. Realmente es una idea que rompe con lo que venimos describiendo.

Pablo Echarri, Celeste Cid, Hugo Arana, Fabián Vena, e innumerables actores y actrices que dieron un salto en su carrera. Sin dudas una de las producciones que más tuvo en vilo a los argentinos.

Marcó una impronta tan fuerte que cualquiera podría reconocer la canción de su intro. Somos muchos los que recordamos esa reversión del grupo AQM del tema de David Bolzoni.

También quedó en el ideario popular la clásica escena romántica con Down with my baby, de Kevin Johansen. Sin dudas una para ver de nuevo.

Los Roldán

En 2004 llega a la casa de los argentinos una de las telenovelas argentinas producidas por Marcelo Tinelli. Una historia que supo tener una excelente primera temporada emitida por Telefe.

Una historia de dos familias enfrentadas, con un amor prohibido oculto entre el odio. Sí, casi como los Montesco y los Capuleto argentinos. Pero con un adicional que fue rupturista para la época: la incorporación de una travesti, protagonizada por Flor de la V.

Los Roldan se mudan a Barrio Norte, un barrio prestigioso que no les perdona no pertenecer. Se ven las peores costumbres clasistas que tenemos, pero todo con un cierto manto de inocencia.

Hasta ahí todo muy lineal, hasta que llega el giro. Emilio Uriarte, casado y de una familia adinerada, se enamora de Laisa Roldán, una travesti de familia humilde.

Valientes

Una vez más una producción de Pol-Ka entre las más destacadas telenovelas argentinas. Valientes brindó sus emisiones por Canal 13 a la perfecta hora de la cena.

Con una historia familiar de tres hermanos propietarios de un taller que sortean distintos conflictos. Cada uno de ellos, por supuesto, se enamora y debe hacer frente, también, a las cuestiones del amor.

Quizás parte de su triunfo sea su atrapante guión, pero también su casting. Para los seis protagonistas, tres varones y tres mujeres, buscaron a los jóvenes más taquilleros del momento.

Fue, digan lo que digan, el trabajo con más alcance de la productora. Hablamos del año 2009.

Las Estrellas

Llegamos a una creación de Pol-Ka que pone como protagonistas a cinco mujeres. Ya de una nueva época, se emitió por Canal 13 durante 2017 y 2018.

Esta telenovela nos trae la historia de cinco hermanas que no se conocen. Cada una de ellas hija de un millonario que al morir deja un llamativo testamento. Ellas podrán hacerse de su herencia únicamente si se unen para manejar su hotel.

Así es que las cinco se unifican en ese plan. Pero sucede que comienzan a conocerse y chocar varias veces entre sí. Finalmente logran entenderse y respetarse, y así cumplir el real deseo de su padre: ser familia.

Para niños y adolescentes

Como mencionamos al principio, no sólo los adultos disfrutaron y disfrutan de la pantalla chica. Aunque sabemos bien que cuando los más chicos miran sus novelas, por mejor que disimulen, los grandes también se enganchan.

En Argentina es particularmente conocida la productora Cris Morena. Creaciones como Chiquititas y Rebelde Way fueron hito acá y en el mundo. Pero hablaremos de dos más actuales que no se quedan atrás: Casi Ángeles y Floricienta.

Floricienta

Con gran parte del elenco de Rincón de Luz y Chiquititas, conocemos la historia de una Cenicienta moderna: Floricienta. Flor, la protagonista, es una figura inolvidable en gran parte de los nacidos en la segunda mitad de los 90.

Florencia Bertotti como protagonista empieza a trabajar como niñera en la casa de una familia adinerada. Ella, de bajos recursos pero con mucho amor para dar, cambia la vida de esos chicos que quedan huérfanos.

Además se desarrolla una historia de amor cuando Federico, el mayor de los hermanos, regresa de Alemania. Con el fin de hacerse cargo de sus hermanos vuelve a Argentina y se topa con esta amorosa niñera.

Federico, que parecía ser frío como el hielo, termina conociendo el amor de la mano de Florencia. Para entonces ella ya era amiga y compinche de sus hermanitos. Una historia de risas y llantos que deja enseñanzas.

Casi Ángeles

Otro de los hitos de Cris Morena entre las telenovelas argentinas. Casi Ángeles manejaba, a comparación de Floricienta, un guión un poco más adolescente.

Con una trama con jóvenes como protagonistas, esta ficción busca dejar un mensaje esperanzador. En medio de problemas y amores adolescentes se presentan algunas dificultades que vienen a preguntarnos quiénes y cómo somos.

Amor, corrupción, honestidad, humanidad son algunas de las tantas palabras que se juegan en esta producción de 579 capítulos. Sí, leíste bien: 579 capítulos separados en 4 temporadas.

Pero guardá un poco de asombro para esto: de la telenovela salió conformada la banda Teen Angels. Integrada por los protagonistas de la serie, la banda se presentó en conciertos y vendió discos por todo el mundo.

Las más viejas

Como sabemos, la historia no empezó en el Siglo XXI. Vamos a repasar un poco los inicios de las telenovelas argentinas que nos trajeron hasta acá.

Rolando Rivas Taxista

Nos vamos en el tiempo hasta el 72. No sólo tenemos que tener en cuenta la irrupción de una novela que fue infalible, sino la de la televisión.

Los primeros años de la tv en nuestro país hicieron un gran cambio social. Imagínense lo que significa Rolando Rivas Taxista, la primera en tomar carácter popular entre las telenovelas argentinas.

En blanco y negro, los primeros televisores mostraron la historia de un taxista y su primer amor. La emitió Canal 13 y la protagonizaron Claudio García Satur, Soledad Silveyra y Nora Cárpena. Un hito entre las de la lista.

Piel Naranja

Aprovechando que andamos por los 70, hacemos una parada especial. ¿Querés conocer el inicio televisivo de Arnaldo André, el galán de la televisión argentina durante años?

Piel Naranja se emitía por Canal 13, allá por el 75, cuando ya empezaban a verse algunos colores en pantalla. Arnaldo André, Marilina Ross y Raúl Rossi protagonizan un triángulo amoroso que consagró al primero como matador.

Una trama llamativa que marcó una diferencia con un final trágico. Poco convencional para el momento, lo que la hace tan memorable.

Amo y señor

Nuevamente Arnaldo André, pero en televisión a color. Una trama novedosa para mediados de los 80, y en vistas a los 90: Nuevos ricos, poderosos y aristocracia.

En esta oportunidad una emisión exitosa por Canal 9. Revolucionó la televisión con su contenido erótico. Si bien lo había, no era un recurso tan explotado. Pero sobre todo apareció un gesto crucial: el cachetazo como juego sexual.

Amo y Señor, de 1984, irrumpe en la escena y transciende por incorporar un cargado contenido erótico para aquel entonces.

Marcó esa época y sin saberlo dio en varias teclas de la década que le seguía. Una de las revolucionarias producciones de Raúl Leucona.

Poliladron

Adentrados en la década de los 90 aparece una bastante icónica. En la época en que la mayoría de las autoridades estaban en discusión irrumpe oportunamente esta historia.

Protagonizada por Adrián Suar y Laura Novoa nos llega otra historia de amor prohibido. Una agente muy profesional no puede evitar enamorarse de un carismático ladrón. ¿Vamos a negar lo atractivo de esta polémica relación?

Su éxito de audiencia televisiva se complementó con presentaciones teatrales durante el verano. Costumbre de aquellos años. También tuvo éxito por el resto de Latinoamérica.

Conclusión

No importa la época, desde el blanco y negro a esta parte existieron telenovelas argentinas que marcaron la historia. Distintos guiones, distintos repartos, pero todas en el podio de las más populares.

Al verlas podemos ver entre líneas signos importantísimos los años a los que fueron contemporáneas. Nuestros actores y actrices encarnaron en la ficción la representación de lo que se vivía en otras épocas.

Lo grandioso es que hoy todo ese archivo se puede recuperar fácilmente. En una misma tarde podemos irnos con Rolando Rivas a los años 70. O, ¿por qué no?, a escenarios más futuristas con los Casi Ángeles.

Sea cual sea la que prefieras, debemos valorarlas a todas. Las telenovelas argentinas son parte de nuestra historia y nuestra cultura.

