Arnaldo André contó su secreto mejor guardado: "Me gusta"

A sus 78 años, Arnaldo André decidió contar la verdad. El actor se sinceró sobre su vida íntima y reveló un secreto que hasta ahora no había hecho público.

Arnaldo André es uno de los grandes actores de telenovelas que triunfó en Argentina. Y pese a que se podría pensar que trabaja mucho durante todo el día, el protagonista se encargó de revelar un secreto bien guardado. "Me gusta", aseguró.

"Gracias a Dios, estoy con salud y muy tranquilo en lo personal. Pero a nivel profesional tengo un tema que resolver", comentó Arnaldo André en diálogo con Detrás de escena. Luego, procedió a contar cuál es el problema que lo aqueja: "Tengo productores que me envían obras de teatro y estoy leyendo varias a la vez. Pero la elección en sí misma es una cuestión muy difícil y no me resulta sencillo tomar una decisión. Tengo que ver si me convence la obra, el teatro, el tiempo de ensayo antes de debutar y otras cuestiones".

El actor paraguayo no anduvo con vueltas y resaltó qué es lo que prioriza al momento de seleccionar un trabajo: "Estoy tranquilo y me tomo el tiempo para elegir un proyecto. Antes con la adrenalina de la juventud, estaba más pendiente de que sucediera algo pero hoy lo tomo con mucha más tranquilidad". Tras esta declaración, Arnaldo André contó lo que nadie se imaginaba.

Arnaldo André y su debilidad: dormir hasta tarde

"No me levanto temprano, me gusta dormir. Desayuno bien, voy al gimnasio, luego me tomo un cafecito y si hay sol, me gusta mucho más porque disfruto de tomar un rico café al aire libre. En un barcito que está a la vuelta de mi casa, y que uso como una oficina, me armo reuniones", sentenció Arnaldo André, quien lejos de "madrugar", se toma su tiempo para el ocio.

A sus 78 años, Arnaldo André sostuvo que su forma de vivir le permite disfrutar de buena salud: "La semana pasada me hice chequeos generales, fui al cardiólogo y encontró todo bien, excepto la vitamina D. Me dijo que necesito tomar un poco más de sol y con eso lo solucionaría".

Cuándo se presentó Arnaldo André en Ciudad de Buenos Aires con "Nunca es tarde"

Nunca es tarde, la obra protagonizada por Arnaldo André, Claribel Medina y Jazmín Laport con la que realizaron una gira por todo el país, se presentó por única vez en la Ciudad de Buenos Aires el sábado 26 de marzo en el Teatro Gran Rivadavia (Avenida Rivadavia 8636).

Escrita por Sergio Marcos y Guillermo Camblor, la pieza dirigida por Arnaldo André cuenta la historia de Raúl, un irónico y obstinado actor que tuvo su momento de fama hace 40 años y espera un personaje estelar que ya nunca le llegará, mientras su ex esposa y actual representante, busca que él acepte un papel acorde a la realidad laboral que le toca vivir.

El obstáculo es que el único proyecto a la vista es una creación de Belén, la rebelde y talentosa hija de ambos, que parece imposible de concretar porque padre e hija llevan años sin hablarse por una discusión.