La exitosa telenovela Argentina. Tierra de amor y venganza llega a Japón

La telenovela romántica fue una de las producciones nacionales más exitosas de El Trece en los últimos años.

La telenovela Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), cuya trama estaba ambientada en la Buenos Aires de las décadas del 30 y el 40, fue vendida a un distribuidor asiático y podrá verse con subtítulos en 2022 en las pantallas de Japón.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado de Dori Media Group, encargada de la venta de los derechos de este y otros contenidos argentinos, que cerró el convenio en el marco del Asia TV Forum 2021 y destacó que de esta manera será “la primera telenovela argentina a ser estrenada en Japón".

Allí Contents Seven Co. Ltd., uno de los distribuidores japoneses más importantes, se hizo con los derechos de 60 episodios de la serie que estuvo entre lo más visto de la televisión argentina en 2019. El estreno será a través del canal J:COM’s de LaLa TV a mediados del año próximo, y no será doblada sino que se emitirá con subtítulos en japonés.

De qué trata ATAV

Producida por Pol-ka, la trama que pudo verse en la Argentina a través de El Trece y que tiene en desarrollo una continuación, seguía la vida de unos inmigrantes europeos en Buenos Aires y una historia de amor épica en dos continentes. El elenco está liderado por Delfina Chaves, Albert Baro, Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez, entre más.

Acusaciones y buenas noticias: el futuro de ATAV

En diciembre del 2019 terminó la segunda temporada de ATAV y el último capítulo mostró como historia pegaba un salto en el tiempo y transportaba a los personajes a la década de 1960, donde Trauman (Fernán Mirás) se encontraba con la hija de Raquel (la China Suárez). El final de ese último capítulo quedó abierto.

Y meses atrás, fue Adrián Siar el encargado de anunciar la vuelta de la popular telenovela. De manera informal y en sus stories de Instagram, "El Chueco" publicó un escueto: "En el 2022 vuelve ATAV".Por el momento no hay información de qué actores integrarán el elenco de la nueva temporada de ATAV.

Por otro lado, la dramaturga Patricia Suárez manifestó su descontento con Suar y acusó a Polka de robarle la idea de uno de sus libros (Las Polacas) para crear ATAV."Después viene Adrián Suar y en dos minutos te saca todo el público que acuñaste en veinte años", reveló en una entrevista al diario La Nación. Según Suárez, nadie de Polka siquiera le agradeció por la idea.