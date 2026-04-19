El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) encendió las alarmas ante la aparición del caracol gigante africano (Lissachatina fulica) en una casa particular en el barrio de Ciudadela, al sur de San Miguel de Tucumán. El hallazgo inició un protocolo de investigación y de prevención frente al peligro que implican estos ejemplares en la salud humana, la flora y fauna del país.
Qué son los caracoles africanos: por qué son peligrosos
Los caracoles africanos son de las especies invasoras más peligrosas del planeta. Estos moluscos terrestres impactan directamente en ecosistemas, afectan la producción agrícola y son nocivos para la salud humana, ya que pueden transmitir enfermedades a las personas.
El aviso de la presencia de caracoles en Tucumán fue realizado por la Fundación Miguel Lillo. Ante su aparición personal del SENASA tomó muestras que fueron remitidas a un laboratorio para analizarlas.
Además, el organismo convocó a un encuentro de investigadores del instituto y representantes del Municipio de San Miguel de Tucumán y del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), para evaluar el estado de situación y definir las acciones a seguir en caso de que se confirme la presencia de una plaga.
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Cómo reconocer a un caracol africano gigante: las características
Reconocer a los caracoles africanos es fácil: son moluscos terrestres que pueden alcanzar hasta los 20 centímetros de largo y 10 cm de ancho. Su caparazón también es diferente, ya que es cónico de entre siete y diez centímetros de alto, las cualidades claves son:
- Forma: es cónico, es decir, tiene una forma puntiaguda con un corte en la base de la columna. El borde de la apertura es filoso, perceptible al tacto.
- Color: castaño o marrón, con bandas longitudinales claras y oscuras irregulares. Puede variar dependiendo de su alimentación, pero tiene una coloración más blanca hacia el extremo.
Qué hacer si veo un caracol gigante africano: las recomendaciones de los expertos
El Gobierno nacional lanzó una alerta sobre los caracoles gigantes africanos y explicó cómo actuar en caso de encontrar uno. Las medidas de precaución que compartieron fueron las siguientes:
- No tocar los caracoles: evitar el contacto con la baba del caracol Lissachatina fulica, especialmente con ojos, nariz y boca.
- En caso de tocar un caracol o alguna superficie que haya estado en contacto con el, lavarse inmediatamente las manos con abundante agua y jabón desinfectante. También desinfectar las superficies.
- Lavar con abundante agua potable las verduras que se consumen.
- No comer los caracoles.
- Tampoco utilizar estos ejemplares como carnada, mascota o adorno.
- No utilizar venenos contra el caracol, ya que pueden afectar a niños, mascotas o fauna nativa.
- Si se encuentran caracoles, aplastarlos o matarlos con sal común de cocina, deben quedar totalmente cubiertos y luego ser enterrados. Siempre hay que tener guantes descartables para manipularlos y es clave evitar que los niños participen de la captura y eliminación de los caracoles.
- Eliminar del jardín restos de madera, materiales de construcción, tejas o cualquier elemento que pueda ser utilizado como refugio por el caracol.
- No trasladar caracoles hacia otras zonas, ya que hay lugares que se encuentran libres de esta plaga.
- Tener precaución al mover plantas u otros elementos del hogar donde los caracoles o sus huevos podrían alojarse.