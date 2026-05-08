La brutalidad del temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires en los últimos días mantiene en vilo a una gran cantidad de municipios y el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional advirtió por un nuevo alerta meteorológico que fomenta ese temor.

En 10 municipios se vieron obligados a suspender las clases ante la amenaza de vientos de gran intensidad, que podrían potenciar los daños y destrozos ya provocados por las tormentas. El foco más crítico está en la franja costera que se extiende desde General Alvarado hasta Carmen de Patagones.

Según el SMN, las localidades bajo alerta naranja podrían registrar vientos del sudoeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 90 km/h. Entre las zonas más comprometidas están Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Quequén.

Bajo alerta amarilla quedaron amplios sectores de la costa bonaerense, incluidas Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa. Allí se esperan vientos de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. El director de Defensa Civil Fabián García confirmó que “hay suspensión de clases y trabajos de las Defensas Civiles en casi todos los municipios costeros”.

Suspensión de clases y complicación en las rutas

Las clases se suspendieron en Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Reta, Orense, Patagones, Bahía Blanca, San Cayetano, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Pinamar y Maipú, mientras que Necochea continúa evaluándolo.

Las lluvias persistentes agravaron la situación en varias localidades. El SMN advirtió acumulados de entre 15 y 30 milímetros en gran parte del área afectada, mientras que en sectores bajo alerta naranja podrían registrarse precipitaciones de hasta 70 milímetros.

En Necochea, una de las ciudades más castigadas por el temporal y donde ya habían caído unos 110 milímetros de agua hasta el jueves, Vialidad Nacional decidió cortar totalmente el tránsito sobre la ruta 228. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios.

Hasta el momento se reportaron 24 personas evacuadas y autoevacuadas, además de cortes de luz, caída de cables y distintas emergencias en barrios de Necochea y Quequén.

Mar del Plata, bajo amenaza por olas gigantes y crecida del mar

Mar del Plata aparece como uno de los puntos más sensibles frente al avance del sistema meteorológico. Según el portal especializado Meteored, entre la noche del viernes y el sábado se producirá una importante marejada ciclónica que elevará considerablemente el nivel del mar.

A esto se sumará un fuerte oleaje, con olas que podrían variar entre los 3 y los 7 metros de altura sobre la costa. La situación genera especial preocupación porque la ciudad todavía arrastra consecuencias de las tormentas registradas durante la madrugada del jueves, que provocaron anegamientos y daños materiales en muchos barrios.

En alta mar el panorama será aún más severo. Meteored advirtió que el centro de baja presión alcanzará su máxima intensidad durante la noche del viernes, con ráfagas huracanadas de hasta 140 km/h y olas que podrían llegar a los 12 metros, condiciones consideradas de extremo riesgo para cualquier embarcación.