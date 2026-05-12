Alarma por hantavirus en Europa: el paciente en España tiene síntomas y aíslan a 12 médicos por error sanitario

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius —que partió de Ushuaia el 1° de abril y ahora se encuentra en España— sigue generando preocupación. En las últimas horas, las autoridades sanitarias españolas confirmaron que uno de los pasajeros evacuados en Tenerife y trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid dio positivo en la prueba PCR para la enfermedad.

En primer lugar, el ministerio de Salud aclaró que el paciente se encontraba en buen estado de salud; pero, en las últimas horas, presentó febrícula durante la noche y una ligera desaturación. De todas formas, mientras esperan los resultados definitivos, se encuentra estable y "sin empeoramiento clínico evidente", de acuerdo a los informes de sanidad.

El hombre permanece aislado junto a otros 14 pasajeros de distintas nacionalidades que fueron alojados en el centro médico militar. Todos ellos deberán cumplir una cuarentena de aproximadamente seis semanas.

Si no desarrollan síntomas y los estudios son negativos, podrían recibir el alta a partir del 15 de junio.

El hospital Gómez Ulla reforzó su personal con 90 médicos y enfermeros para atender a los evacuados que proceden de diversas partes del territorio español como Cataluña, Valencia, Castilla y León, Galicia, Asturias y Madrid.

Paralelamente, España registró otros dos casos de hantavirus no vinculados al crucero. Una mujer que tuvo contacto directo con una persona infectada en un vuelo internacional se encuentra internada en el Hospital Clinic de Barcelona (PCR negativo hasta ahora, sin síntomas), mientras que una segunda, de Alicante, permanece en observación en su ciudad, también asintomática.

Alerta en Países Bajos: un error sanitario que aísla a 12 profesionales

En Países Bajos, la crisis sanitaria derivó en un preocupante incidente dentro del sistema de salud.

El Hospital Universitario Radboudumc de Nimega puso en cuarentena preventiva a 12 empleados tras detectar fallas en el protocolo de seguridad con uno de los pasajeros infectados del Hondius.

El paciente, ingresado el pasado 7 de mayo, fue atendido por personal sanitario que le extrajo sangre y procesó las muestras sin seguir los procedimientos más estrictos exigidos para el hantavirus. Dos días después, se constató que tampoco se habían respetado las normas internacionales para la eliminación de la orina del infectado.

Aunque el riesgo de contagio real es considerado bajo, la dirección del hospital decidió aislar a los 12 trabajadores durante seis semanas como medida de precaución. “Estas medidas tienen un impacto significativo en todos los implicados”, declaró Bertine Lahuis, presidenta del Consejo Ejecutivo del Radboudumc, que anunció una investigación interna para evitar errores similares en el futuro.

Previamente, el establecimiento ya había informado que cuatro personas relacionadas con el brote fueron ingresadas en Países Bajos: el médico del crucero (positivo), un ciudadano británico (positivo), una mujer alemana asintomática en espera de resultados, y otros ocho neerlandeses que llegaron a Tenerife y luego a su país (todos dieron negativo, pero deben cumplir cuarentena domiciliaria bajo “responsabilidad individual”, según la ministra de Salud Pública, Sophie Hermans).

El brote en números

El MV Hondius zarpó de Ushuaia con 175 personas a bordo. Hasta ahora se confirmaron tres muertes (un matrimonio neerlandés y una pasajera alemana) y un total de 11 casos positivos, además de varios sospechosos.

La cepa identificada es la Andes, la única que puede transmitirse de persona a persona. La OMS advirtió que, debido al largo período de incubación (hasta 42 días), es posible que aparezcan más casos en las próximas semanas.