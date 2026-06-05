La aerolínea low cost JetSMART anunció que a partir del 1° de octubre retomará sus vuelos regulares entre Buenos Aires y Jujuy, reabriendo así una ruta clave que conecta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán con el Aeroparque Jorge Newbery. La firma confirmó que retomará la ruta directa con una frecuencia de un vuelo diario y aeronaves de gran capacidad.

Este regreso no solo amplía las opciones de viaje para residentes y visitantes, sino que también fortalece la conectividad aérea de la provincia, un aspecto fundamental para el desarrollo turístico y económico regional. Los pasajes ya se encuentran disponibles para la venta, permitiendo planificar con anticipación la temporada turística y la actividad comercial del último trimestre del año.

La presentación oficial se realizó en la Casa de Jujuy, con la presencia del gobernador Carlos Sadir y altos directivos de la compañía. Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART en Argentina, destacó la relevancia de Jujuy como destino con gran potencial: “Se destaca por su moderna infraestructura aeroportuaria y por ser uno de los destinos con mayor proyección de crecimiento en el país, tanto en turismo como en actividades productivas”.

Según informes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el aeropuerto jujeño recibió un promedio mensual superior a 38.000 pasajeros entre enero y abril de 2026, reflejando un crecimiento sostenido en la demanda aérea.

Gonzalo Pérez Corral, country manager de JetSMART en Argentina, explicó que las condiciones actuales del mercado facilitaron la decisión de retomar esta ruta: “Buscamos seguir acercando la experiencia de volar a más personas, con tarifas accesibles, puntualidad y una flota eficiente”.

JetSMART volará regularmente a la capital jujeña a partir de octubre.

Por su parte, Víctor Mejía, chief commercial officer de la aerolínea, señaló que la empresa continúa evaluando nuevas oportunidades para expandirse tanto en vuelos domésticos como internacionales, manteniendo una estrategia regional que ya incluye 54 aviones y más de 90 rutas en Sudamérica.

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, celebró la noticia y remarcó la importancia de potenciar la conectividad para mejorar la competitividad provincial, especialmente en el sector turístico, que representa una fuente clave de ingresos y empleo para la región.

¿Por qué volar desde Argentina se volvió tan caro? La suba récord en tasas de seguridad y su impacto

A partir del jueves 28 de mayo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aplicó un aumento significativo en la tasa de seguridad aeroportuaria que impacta directamente en el precio de los pasajes aéreos. La tarifa para vuelos de cabotaje se disparó de $20 a $6.500 por pasajero, mientras que también se incrementaron los cargos para rutas regionales e internacionales.

En detalle, la suba para vuelos regionales pasó de USD 4,42 a USD 5, y para los internacionales de USD 8 a USD 9. Según la disposición oficial informada a fines de abril, este ajuste implica un aumento del 15% en las tasas, lo que puede traducirse en un incremento aproximado de USD 0,54 por viajero. Este nuevo aumento se suma a un ajuste previo de USD 0,80 realizado por EANA en 2024.