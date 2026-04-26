Adultos mayores: expertos revelaron las claves para recuperar el apetito

Con el envejecimiento, las personas mayores suelen tener pérdida del apetito y, en consecuencia, pueden llegar a sufrir desnutrición y pérdida de masa muscular. Por eso, especialistas lanzaron una serie de recomendaciones para prevenir esta tendencia y combatirla.

El fenómeno de la pérdida de apetito en personas de la tercera edad

La pérdida de apetito, denominada "anorexia del envejecimiento", afecta a cuatro de cada 10 adultos mayores y es un fenómeno peligroso que puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de complicaciones médicas, ya sea desde hospitalizaciones hasta caídas peligrosas por la pérdida de fuerza y autonomía.

Uno de los grandes factores de pérdida de apetito es la soledad

De acuerdo a los expertos de la Harvard Medical School, las causas de este fenómeno después de los 60 años pueden ser:

Un metabolismo más lento.

La reducción de actividad física.

Los efectos de ciertos medicamentos.

Depresión.

Dificultad para masticar o deglutir.

Algunas enfermedades específicas.

Al reconocer alguna de estas complicaciones, falta de apetito o hasta pérdida involuntaria de peso, es clave acudir a un médico, ya que se puede detectar la causa específica a tiempo e intervenir antes de una complicación.

Las claves para evitar que los adultos mayores pierdan el apetito

Para evitar sufrir la "anorexia del envejecimiento", los especialistas recomendaron adoptar una serie de hábitos alimenticios y sociales diferentes:

1. Modificar la forma de comer

Cuando una persona de más de 60 años empieza a perder el apetito, se recomienda dividir las comidas en porciones más pequeñas y más frecuentes, para facilitar el consumo y regular las señales naturales de hambre.

Además, aprovechar para consumir los alimentos más nutritivos en los periodos del día donde se tiene mayor apetito, como el desayuno. En ese sentido, consumir alimentos con más proteína y cargas calóricas para conservar la fuerza y masa muscular. Lo que, a su vez, disminuye la pérdida de autonomía y evita accidentes. También con cargas calóricas.

Entre los alimentos recomendados se encuentran: huevos, frutos secos, queso, yogur, pollo, atún, hummus y legumbres. También, es clave consumir batidos y sopas espesas, como un plato para consumir entre comidas, ya que son muy fáciles de digerir y aportan mucha energía.

Los especialistas aconsejaron preparar platos elaborados, con sabores y aromas que generen apetito, y además, una presentación cuidada para potenciar el placer y fomentar las ganas de comer.

2. Fomentar los entornos sociales

Muchas personas se ven incentivadas a comer en entornos sociales, ya que la comida en compañía tiene un efecto positivo para el apetito y la salud mental. La directora de nutrición, Tina Reilly explicó que compartir la mesa con otros ayuda a fortalecer lazos sociales y a reducir la soledad, un factor que habitualmente disminuye el deseo de comer. En ese sentido, la especialista recomendó ir a almuerzos comunitarios, en centros para adultos mayores, hacer comidas virtuales y hasta ser parte de algún programa social.

Una de las grandes claves para fomentar el apetito es comer en entornos sociales

3. Sumar actividad física a la rutina

Respecto a los hábitos para incrementar el hambre, los expertos consideraron crucial hacer más actividad física. Ya sea salir a caminar un poco antes de la comida o incorporar deportes simples a la rutina. Se trata de una forma de abrir el apetito, pero además ganar movilidad e independencia física.