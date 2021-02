Después de su viaje a Qatar, Mauricio Macri volvió a la escena política local con un mensaje en redes sociales para apoyar a su discípulo, Horacio Rodríguez Larreta, y la campaña de vacunación porteña que hoy está en la mira de la Justicia. Tanto el jefe de Gobierno como su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron imputados por el fiscal Carlos Stornelli por presunta privatización de estos insumos para combatir el coronavirus. El mensaje, lejos de ser un simple hilo de tres tuits, trajo aparejadas varias lecturas políticas, desde el “abrazo de oso” hasta una demostración propia de la “excelente relación” que mantienen ambos dirigentes.

Como fundador del PRO, dos veces jefe de Gobierno porteño y una vez Presidente, el rol y peso de Macri en Juntos por el Cambio es indudable pese a que varias figuras salieron a disputar el lugar de poder de conducción, entre las que se destaca la de Rodríguez Larreta, el candidato presidenciable de la principal alianza opositora a nivel nacional. “Fue un abrazo de oso a Horacio”, dijeron desde un sector que hoy no es tan cercano a Mauricio, como parte de la lectura política del mensaje.

Desde Uspallata, en cambio, aclararon a El Destape que se trató de “un gesto normal” en la relación que mantienen Macri y Rodríguez Larreta, que “no reviste mayor análisis porque ellos tienen una excelente relación” y que no fue tomado como una marcada de cancha en la disputa por el poder de conducción.

Cerca de Rodríguez Larreta aseguraron que el mensaje se tomó bien, como un respaldo importante a la gestión de la vacuna en la Ciudad y que no estuvo coordinado. Además, dijeron estar muy tranquilos con la campaña, la cual definieron como la correcta, y destacaron la postura de Fernando Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales, que también se expresó en redes sociales al respecto: "Hay una política pública de vacunación que junta esfuerzos y, de manera moderna y transparente, avanza acorde al Plan con quienes deben acceder en cada momento. Seriedad y profesionalismo son el mejor refugio frente a la "petit politica" que redistribuye barro".

“Quiero manifestar mi apoyo a Horacio y al plan de vacunación del Gobierno de la Ciudad, que es transparente, justo y equitativo. Todo lo contrario de los casos de avivadas y favoritismo que vimos en estos días”, dijo Macri en su cuenta de Twitter. El ex presidente se cuida en las apariciones y suele dar mensajes cuando el oportunismo político lo permite.

En su mensaje, dijo estar “seguro de que la injusta denuncia a la Ciudad al final va a servir para demostrar las diferencias entre los “vacunatorios VIP” perpetrados por el ministerio de salud de la Nación y la organización equitativa, neutral y efectiva que está haciendo el gobierno de la Ciudad”.

En Corrientes, Larreta se enteró de la denuncia en su contra por la privatización de la vacuna en la Ciudad. El jefe de Gobierno continúa, por lo bajo, con el inicio de su campaña presidencial con recorridas por distintas provincias y ciudades del país: este año ya viajó a Mar del Plata y Salta y no descartan comenzar con el conurbano bonaerense.

La denuncia apuntó contra la entrega de vacunas a empresas de medicina prepaga, dándole privilegio, de este modo, a quienes tienen dinero para pagar este tipo de prestaciones en detrimento del resto de la sociedad que aguarda un turno con páginas web colapsadas. La acusación, presentada por Natalia Salvo, recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, encargado de la investigación, decidió abrir la pesquisa e imputar formalmente a los funcionarios.

Desde Uspallata dijeron estar tranquilos con la situación porque, según manifestaron, Larreta siempre pidió que no haya privilegios y que la distribución al sector privado se trató de una forma más, entre otras, de hacer llegar la vacuna a distintos sectores. De todos modos, lo deberá determinar la Justicia.

El mensaje de Macri llegó casi 24 horas después de la imputación y no sólo puede leerse como un apoyo sino como un “la cancha es mía”, “sigo siendo una figura de peso” o “mi ala los protege”. Según explicaron desde el larretismo, el ex presidente odia que se refieran a él como alguien jubilado de la política y estas apariciones van en ese sentido.

Dato no menor es la sola mención a Rodríguez Larreta, no así a su ministro de Salud, Fernán Quirós. Su figura es una de las que maneja el cambiemismo aperturista para neutralizar a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO con aspiraciones electorales tanto para las legislativas de este año como para las Ejecutivas de 2023. Macri y Bullrich están en sintonía. La ex ministra de Seguridad cruzó en las últimas horas al funcionario porteño por la privatización de vacunas: "Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error. El ministro debe entender esto, en su juramento hipocrático, como algo que no es solamente un error" y consideró que "tiene que haber definiciones más contundentes".