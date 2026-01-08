Los jugadores de tenis se hicieron escuchar: menos torneos obligatorios y regla de calor en ATP

La ATP confirmó reformas en el circuito de tenis, referidas a torneos obligatorios, regla de calor y nuevas protecciones para aliviar el calendario.

Las quejas de los tenistas finalmente tuvieron respuesta. La ATP anunció una serie de cambios estructurales en el circuito masculino con el objetivo de mejorar el bienestar de los jugadores, que incluyen menos torneos obligatorios, nuevas excepciones en el ranking y la implementación de una regla de calor, en un intento por descomprimir un calendario que venía siendo duramente cuestionado.

Menos torneos obligatorios para las principales figuras

Uno de los cambios más relevantes anunciados por la ATP afecta directamente a los jugadores mejor ubicados del ranking. A partir de esta temporada, los 30 primeros del escalafón deberán disputar un mínimo de cuatro torneos ATP 500, uno menos que lo exigido hasta ahora.

La decisión busca reducir la carga competitiva anual y dar mayor margen de planificación a las principales figuras del tenis, que en los últimos años manifestaron su malestar por la acumulación de partidos, viajes y, sobre todo, generó lesiones y hasta consecuencias en la salud mental.

Arbitraje electrónico y nueva regla de calor

En materia arbitral, la ATP ratificó la continuidad del arbitraje electrónico en todos los torneos del circuito, pese a las críticas de algunos tenistas que cuestionaron su fiabilidad, especialmente en canchas de polvo de ladrillo. Además, se confirmó la implementación de una nueva “regla de calor” en todos los eventos ATP. El protocolo permitirá suspender o ajustar los partidos en condiciones climáticas extremas, una medida que apunta a proteger la salud de los jugadores ante temperaturas cada vez más elevadas.

Protección parental y alivio por lesiones

Otra de las medidas destacadas es la incorporación formal de una política de “protección parental”. Aquellos jugadores que deban abandonar un torneo Masters 1000 o ATP 500 por el nacimiento o la adopción de un hijo no perderán los puntos obtenidos hasta el momento de su retiro.

El mismo beneficio se aplicará en casos de lesión. Además, los tenistas que no puedan disputar un Masters 1000 podrán reemplazar los ceros en el ranking con resultados posteriores, hasta un máximo de tres veces por temporada, una novedad que introduce mayor flexibilidad en el sistema de puntuación.

Qué torneos siguen siendo obligatorios

Pese a estas modificaciones, la ATP dejó en claro que los torneos más importantes del circuito seguirán siendo de asistencia obligatoria para los mejores jugadores. La participación en los Masters 1000 y en las ATP Finals, que reúnen a los ocho mejores tenistas de la temporada, se mantiene sin cambios. Sin embargo, sí habrá una modificación en el cómputo anual del ranking: ahora se tomarán en cuenta los resultados de 18 torneos, en lugar de los 19 que se contabilizaban hasta la temporada pasada.

Más flexibilidad en un calendario bajo la lupa

Con estas decisiones, la ATP apunta a introducir una mayor flexibilidad en el calendario del tenis profesional. La sobrecarga de partidos fue uno de los reclamos más repetidos por las estrellas del circuito, que denunciaron públicamente el desgaste físico y mental que implica competir casi sin pausas durante el año.

La crítica, no obstante, también estuvo acompañada por cierta polémica, ya que varios jugadores continúan participando en exhibiciones lucrativas fuera del circuito oficial, una contradicción que el propio ambiente del tenis suele señalar.

Cambios en la clasificación al ATP Finals

Otra novedad anunciada por la ATP tiene que ver con el cierre del ranking que define a los participantes del ATP Finals. A partir de ahora, la clasificación se cerrará una semana antes, una vez finalizado el Masters 1000 de París.

Hasta la temporada pasada, el torneo parisino era el que terminaba de definir a los últimos clasificados, lo que generaba tensión y desgaste extra en el tramo final del calendario.

Premios récord y crecimiento del circuito

Junto con los cambios deportivos, la ATP destacó el fuerte crecimiento económico del circuito. Según el informe oficial, la temporada contará con 63 torneos en 29 países y culminará con las ATP Finals en Turín. En 2024, se alcanzó un récord de 88 jugadores que superaron el millón de dólares en ganancias dentro de la cancha, con Carlos Alcaraz como líder del ranking económico tras embolsar 21,3 millones de dólares.

Además, la ATP proyecta que la bolsa total de premios del Challenger Tour llegará a un máximo histórico de 32,4 millones de dólares en 2026, lo que representa un incremento del 167 % respecto de 2022.