Vizzotti confirmó que están evaluando tercera dosis: cuáles serían los grupos prioritarios

La ministra de Salud de la Nación adelantó que están analizando una dosis de refuerzo para aquellos grupos de la población que lo requieran. En tanto, avanza la vacunación en menores de edad.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a personas “moderada o gravemente inmunodeprimidas” y a mayores de 60 años vacunados con Sinopharm, desde el Ministerio de Salud de la Nación, la ministra Carla Vizzotti, anunció que el Gobierno nacional van a evaluar antes de fin de año la necesidad de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en 2022 en grupos prioritarios, entre ellos los mayores de 50 que recibieron Sinopharm; el personal de salud que se vacunó en diciembre; y los inmunodeprimidos.

“Estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas. Hay personas que van a cumplir un año desde la primera aplicación dentro de poco. Y en febrero van a cumplir 12 meses desde que completaron esquema. Seguramente vamos a empezar con ellos y continuará escalonadamente como hicimos durante este año”, detalló la funcionaria en diálogo con Urbana Play, en sintonía con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Puntualmente, respecto a la sugerencia de la OMS de aplicar una tercera dosis de Sinopharm, Vizzotti aclaró que se trata de “una vacuna como la antigripal, con inmunidad que no es de por vida” y que desde un principio “se supo que se iba a necesitar algún refuerzo”, sin embargo en la Argentina la mayoría de esas vacunas se aplicaron a menores de 50 años y que hoy hay menos 1000 contagios diarios de Covid-19, por lo que “el riesgo es bajo”.

Asimismo, explicó que al tratarse de una vacuna inactivada “la respuesta inmune no dura tanto tiempo, es lo que dijo la OMS, que empezaron a bajar los anticuerpos”, y que se debe analizar “cómo eso se traduce clínicamente”. Pero aclaró que sí bien “siempre con las vacunas cuando pasa el tiempo terminan bajando los anticuerpos, el organismo recuerda y reacciona cuando tiene contacto con el virus".

Actualmente, casi el 66% de los argentinos recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 52,27% ya completó el esquema con dos dosis. En tanto, los próximos días, con el arribo de más de 3 millones de vacunas de AstraZeneca, el porcentaje de personas con las dos dosis podría llegar a un número más elevado.

Por otra parte, Vizzotti adelantó que están trabajando para que la OMS y los países centrales avancen con la aprobación de la vacuna Sputnik V para permitir que las personas que fueron inmunizadas con esa inoculación puedan viajar sin restricciones. “Ahí hay que enojarse con los que no los dejan entrar, no con los que conseguimos las vacunas”, lanzó la funcionaria quien aclaró que quienes requieran viajar de emergencia a países que no habiliten el ingreso de personas vacunadas con Sputnik pueden realizar un trámite especial en las embajadas correspondientes.

Vizzotti viaja este martes a La Pampa donde, según lo acordado en el Consejo Federal de Salud, se realizará el lanzamiento simultáneo a nivel nacional de la vacunación contra el coronavirus para niños y niñas de entre 3 y 11 años, informaron fuentes oficiales. En la provincia, la titular de la cartera de Salud visitará también el Hospital de Complejidad Creciente y hará una recorrida por el avance de las obras.

En el marco de esta nueva etapa del plan estratégico de vacunación, serán vacunados niños y niñas de 3 a 11 años. La semana pasada se distribuyeron 2.006.300 dosis para esta franja etaria de la población y esta semana se distribuirá una cantidad similar. Hay 9 millones de dosis en stock destinadas a garantizar la vacunación de la población que compone este segmento y el resto del stock se completará con las dosis recientemente ingresadas