La UCR apuesta por la unidad para "volver a tener un Presidente radical”

Leonel Chiarella, presdiente de la UCR.

A meses de un nuevo año electoral y con los principales actores mostrándose activos, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, destacó el valor de la unidad dentro de un partido con posiciones más que variadas con la clara intención de volver a proponer un nombre competitivo que pueda disputar la jefatura de Estado y, eventualmente, conducir los destinos de la Argentina. Sin embargo, y pese a las especulaciones, no hizo referencia a la construcción de un gran frente electoral, aunque se esté trabajando con ese objetivo en el horizonte. Con una agenda cargada, el santafesino hace foco en el trabajo territorial y planifica visitas al interior del país además de sus presencias habituales en la Capital Federal.

Durante el acto de asunción de las autoridades de la Comuna 11, tal como anticipó El Destape esta semana, Chiarella resaltó que el partido trabaja “en unidad todos los días, sabiendo que tenemos cinco grandes gobernadores y 516 intendentes que gobiernan con nuestros valores y con un Estado eficiente al servicio de la gente". Estas palabras las dijo frente a un millar de militantes y la conducción porteña que hoy está en manos de Hernán Rossi, presidente del partido en la Capital Federal; el secretario general Juan Loupias, oriundo de esa zona de la CABA; además de la secretaria general nacional, Piera Fernández.

En esa línea, el intendente de Venado Tuerto sostuvo que la fuerza centenaria trabaja “en unidad para que más temprano que tarde volvamos a darle un Presidente radical a la Argentina". El espacio sabe que, como todos, necesita consolidar un nombre para disputar el sillón de Rivadavia en las próximas elecciones con la dificultad de un escenario fragmentado, con comicios provinciales desdoblados. Desde hace meses suena como posibilidad la figura de Maximiliano Pullaro, actual gobernador de Santa Fe con posibilidad de reelección en ese distrito.

Pullaro se reunió con Mauricio Macri, presidente del PRO, la semana pasada y con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en un encuentro del que también participó Chiarella. Esa cita terminó de mostrar al líder amarillo con las distintas expresiones de la UCR: horas antes, Macri había participado de una distinción en la Legislatura porteña por haberse consagrado campeón sudamericano de bridge, un acto convocado por el legislador Francisco Loupias, línea Daniel Angelici, y Christian Gribaudo, secretario administrativo del parlamento capitalino. Un episodio que generó mucha conversación, que dejó afuera a los libertarios y que mostró al expresidente en un ámbito que no había transitado políticamente desde que abandonó la Jefatura de Gobierno de la CABA.

Leonel Chiarella, presdiente de la UCR, y Francisco Loupias, legislador porteño.

El gobernador de Santa Fe está referenciado en la otra línea radical, la de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, por lo que ambas visitas de Mauricio lograron hacer equilibrio interno. Pero antes se había encontrado con otros dirigentes: Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Alfredo Cornejo, gobernadores de Chaco, Corrientes y Mendoza respectivamente. Algunos habían logrado acuerdos con la Casa Rosada en 2025 y otros directamente fueron a la competencia.

Más allá de esas fotos y las especulaciones en torno a las reuniones, Chiarella no hizo mención a la construcción de una gran alianza, que podría asemejarse a la experiencia de Cambiemos primero y Juntos por el Cambio después. Sin embargo, Juan Loupias, secretario general de la UCR CABA, reveló que están "trabajando para construir un frente electoral que pueda definitivamente solucionar los problemas de la gente, con politicas publicas que generen empleo, equilibrio fiscal y que el motor sea la produccion y empleo" para tener un "radicalismo unido y listo para gobernar" tanto en la Ciudad como en la Nación.

En ese sentido, Chiarella bajó un mensaje claro: "Nuestro rol es defender el legado de nuestros próceres, no desde una mirada nostálgica sino en la calle y en unidad". El trabajo territorial es una de las claves de la gestión del santafesino al frente del partido. Tiene pensado viajar a Formosa a fin de mes para participar del acto de asunción de la nueva presidenta del espacio y se espera que recorra tres provincias más en los próximos dos meses, además de visitar una Comuna porteña cada vez que la agenda lo trae a Buenos Aires. En esta ocasión estuvo en la 11, donde también dieron el presente los legisladores porteños Aldana Crucitta y Francisco Loupias y la presidenta de la Juventud Radical, Teresa Barragán.

Ante la militancia, Chiarella aseguró que “la Argentina del futuro necesita honestidad, eficiencia y una lucha frontal al narcotráfico” y destacó que la UCR está “para debatir la agenda del futuro desde nuestros valores”, como lo es la defensa de un Estado presente y eficiente. “Acá estamos los radicales para discutir políticas de seguridad de vanguardia para enfrentar el crimen organizado y para ir detrás de los grandes peces gordos, enfrentar el lavado de dinero y desarrollar políticas activas contra el aumento de las adicciones”, adelantó.

En medio del escándalo de Manuel Adorni y el tsunami de funcionarios que se acogieron a la ley de inocencia fiscal, el radical advirtió que “la honestidad no se pregona, se ejerce” y agregó que “el poder real está en la gente” y que el partido tiene que “tocarle la puerta a cada argentino y escuchar” para poder “construir un proyecto de poder”.