Pullaro volvió a apoyar las reformas de Milei: “El 50% de los argentinos trabaja, pero en la informalidad”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a mostrarse en favor de las polémicas reformas estructurales del gobierno de Javier Milei, aunque remarcó que “la única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más”.

Durante el primer año y medio de gestión del presidente Javier Milei, Pullaro le brindó los votos de sus diputados para la aprobación de la Ley Bases y firmó el controversial Pacto de Mayo. Si bien se alistó con el resto de gobernadores que diagramaron el sello Provincias Unidas, la dura derrota en territorio santafesino llevó a que rápidamente confirmara su apoyo a los proyectos que buscará establecer el gobierno libertario en la segunda parte de su mandato.

Este sábado por la noche, el mandatario radical participó de la 66ª edición de la tradicional Fiesta de la Frutilla, en la ciudad de Coronda, donde destacó la importancia de fortalecer la producción santafesina como motor del desarrollo nacional: “Desde el Santa Fe Business Fórum, que nos permite mirar la internacionalización de las políticas de exportación, hasta las acciones que vinculan directamente al productor con quien puede comprarle, para potenciar los sectores, las ventas y el comercio", sostuvo el mandatario radical, pese a la crisis que atraviesa el país y la provincia que encabeza en particular.

En relación con la reforma laboral, reiteró la necesidad de “una mirada pyme y también de los trabajadores, fundamentalmente para poder emplear a las personas que hoy están en el sector informal". Y apuntó: "El 50% de los argentinos trabaja, pero en la informalidad. Necesitamos incorporarlos al mercado de trabajo formal”. Tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales, el presidente Milei va por la legalización de condiciones laborales que el mercado ya aplica.

El gobernador santafesino reiteró que el interior productivo necesita una mayor atención por parte de la administración libertaria. “Permanentemente le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato”, enfatizó.

Pullaro habló sobre las reformas que impulsa Milei: "Fundamental"

Consultado sobre las reformas que impulsa el Gobierno nacional, particularmente la impositiva, el gobernador santafesino sostuvo con firmeza que las retenciones (que cobra el Estado nacional) “son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina”.

En esa línea, afirmó: “La provincia de Santa Fe le aporta alrededor de 3 mil millones de dólares por año al Estado Nacional, y lamentablemente nada vuelve. Esos recursos terminan subsidiando a barones del conurbano, a punteros, a planes en el conurbano bonaerense. Por eso tenemos que empezar a discutir nuevamente el sistema impositivo argentino”.

Sobre la reforma tributaria, Pullaro manifestó su coincidencia en la necesidad de una reducción general de impuestos, insistiendo en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque, “dos tributos muy regresivos para la República Argentina”. Además, adelantó que, “si esto sucede y la Argentina crece", buscará bajar los ingresos brutos, algo que entendió como "fundamental para seguir impulsando la producción”.

Respecto de la reforma penal, el mandatario radical enfatizó: “Debe mirar las penas desde otro lugar, no desde el aspecto garantista como hasta ahora. La persona que comete un delito tiene que pagar en la cárcel y no tener ningún tipo de privilegios”.