Milei arranca una semana en la que define la interna de Gabinete

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, ya comenzó su misión como nueva, donde busca alcanzar los consensos con los gobernadores para concretar las reformas de ‘segunda generación’ que promueve el presidente Javier Milei.

Inició su ronda de reuniones bilaterales el viernes último con los mandatarios provinciales, al recibir a Ignacio Torres, de Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca, el mismo día en que presentó la renuncia a su banca de diputado.

Se trata de encuentros primigenios porque aún no está redactado el proyecto de ley de Presupuesto 2026, como tampoco las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, que el oficialismo busca concretar en su segunda etapa de gestión tras haber sido refrendado en las urnas el 26 de octubre.

Las rondas continuarán mañana con los mandatarios Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta) , mientras que días después seguirán desfilando los demás, a excepción de los cuatro que orbitan más cerca del kirchnerismo y que cultivan una fuerte oposición a Milei: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no firmaron el Pacto de Mayo.