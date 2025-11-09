El presidente Javier Milei inicia una agenda marcada por la pulseada interna en su equipo de gobierno, con definiciones clave sobre el futuro de varios ministerios y la reorganización de áreas sensibles. La expectativa se centra en cómo resolverá las tensiones acumuladas en la mesa chica. En paralelo, Diego Santilli se reúne con gobernadores para avanzar en acuerdos de gestión y coordinar posiciones frente a la Casa Rosada. La tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel sigue latente. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei arranca una semana en la que define la interna de Gabinete
En VIVO - Actualizado hace 28 minutos
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 29 minutos
Santilli se reúne con los gobernadores en su nuevo rol
El designado ministro del Interior, Diego Santilli, ya comenzó su misión como nueva, donde busca alcanzar los consensos con los gobernadores para concretar las reformas de ‘segunda generación’ que promueve el presidente Javier Milei.
Inició su ronda de reuniones bilaterales el viernes último con los mandatarios provinciales, al recibir a Ignacio Torres, de Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca, el mismo día en que presentó la renuncia a su banca de diputado.
Se trata de encuentros primigenios porque aún no está redactado el proyecto de ley de Presupuesto 2026, como tampoco las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, que el oficialismo busca concretar en su segunda etapa de gestión tras haber sido refrendado en las urnas el 26 de octubre.
Las rondas continuarán mañana con los mandatarios Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta) , mientras que días después seguirán desfilando los demás, a excepción de los cuatro que orbitan más cerca del kirchnerismo y que cultivan una fuerte oposición a Milei: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no firmaron el Pacto de Mayo.
Hace 1 hora
Los socios del plan Milei y la construcción de un liderazgo opositor
El presidente estira la luna de miel post elecciones y suma aliados en el poder. Intimidad y lecciones de la victoria en el Garrahan. CGT, mayoría precaria y reforma laboral. ¿Qué es lo aplicable del fenómeno Mamdani?
Tenía que ir a festejar en Miami, con la familia que lo adoptó desde el primer minuto. Javier Milei ganó una campaña que costó una fortuna y vive una segunda luna de miel. El presidente fue aclamado en su décimo cuarto viaje a Estados Unidos y tuvo el respaldo de personajes que se alinean siempre con el poder de turno. Desde Susan Seagal, que recibió a todos los presidentes argentinos en Nueva York en el último cuarto de siglo, hasta Jose Luis Manzano, el nuevo dueño de Telefé que entró al Hotel Marriot Marquis de Miami de la mano de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza.
Devenido en un pulpo mediático-energetico capaz de enfrentar al Grupo Clarín, ahora al servicio de Milei, Manzano venía de Perú, donde en los últimos meses también compró la minera Volcan y los activos de Telefónica. El ex ministro del Interior, que se quedó con Edenor durante el gobierno del Frente de Todos y acompañó a Sergio Massa hasta el 19 de noviembre de 2023, exhibe el criterio del poder económico y juzga las elecciones casi como un detalle.
Hace 1 hora
El Gobierno informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, el argentino rehén de Hamás
El Gobierno Nacional informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, un argentino asesinado por el grupo terrorista Hamás durante el ataque del 7 de octubre en Israel, por el que el presidente Javier Milei reclamó durante los últimos meses. A cambio el gobierno que lidera Benjamín Netanyahu entró a la Cruz Roja 15 cuerpos de palestinos que tenía en su poder.
A través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales, la administración libertaria notificó: “La Oficina del Presidente informa que ha sido restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, luego de más de dos años de su asesinato durante el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel”.
“Lior nació en Argentina y vivía en el kibutz Nir Yitzhak junto a su esposa Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben”, afirmaron desde Casa Rosada, y completaron: “Allí forjó una vida dedicada a su comunidad: más de cuatro décadas como voluntario, manejando ambulancias y prestando servicio en el equipo de respuesta a emergencias del kibutz”.
Hace 2 horas
Macri reúne al PRO: renovación partidaria y vínculo con Milei
El partido amarillo debate su futuro tras las elecciones, con un proceso de renovación que divide opiniones sobre el rol estratégico a seguir. Mientras algunos apuntan a colaborar con el gobierno de Milei, otros apuestan por prepararse para una etapa post libertaria, buscando consolidar una alternativa propia.
El miércoles, Mauricio Macri convocará a la tropa PRO para definir los próximos años del partido, mientras se debaten los alcances de la renovación amarilla sin cuestionar el respaldo a Javier Milei desde el Congreso. El encuentro tendrá lugar 17 días después de haber competido en elecciones junto a La Libertad Avanza en nueve de 24 distritos y en medio de un éxodo de dirigentes bullrichistas hacia el gobierno nacional.