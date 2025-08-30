Revés de Milei a Pullaro: La Libertad Avanza pide suspender la reforma constitucional de Santa Fe

En las últimas horas, la polémica impactó fuerte a la provincia de Santa Fe, luego de que la fiscal de Cámaras -Mariela Sarrías- admitiera una apelación donde el frente de La Libertad Avanza (LLA) denuncia que el proceso de reforma de la Carta Magna provincial resulta "inconstitucional". La presentación apunta a suspender el funcionamiento de la Convención, cuando restan apenas dos semanas para que se cumpla el plazo máximo establecido por ley, que son 60 días.

El recurso de amparo fue presentado en diciembre de 2024, pocos días después de la sanción de la Ley 14.384. En ese contexto, Juan Pedro Aleart, convencional libertario, explicó que el pedido se debe a que el texto que declaró la necesidad de establecer modificaciones en la Constitución luego de 62 años, impone restricciones a la Convención, "indicando no solo qué artículos deben modificarse, sino también cómo deben hacerlo".

Desde el frente libertario también cuestionan la forma en que la que se eligieron a los convencionales: "La fiscal entiende como nosotros que hay una sobre representación y que debería haber sido solo por Distrito Único y no sumar a los departamentos. Ese sistema de representación al que benefició es a Unidos argumentando que la representación por departamentos es desigual y debería haberse optado por un sistema de Distrito Único", afirmó el convencional en diálogo con el medio AIRE.

En tanto, advirtieron por la exclusión del Poder Judicial en el proceso. En esa línea, Aleart detalló que "el otro punto que la justicia también entiende como inconstitucional este dictamen de la fiscal de Cámara es la no habilitación para participar de esta reforma a los integrantes del Poder Judicial. Fíjense que no pudieron ser candidatos".

El mismo día en el que la comisión de Funcionamiento del Estado y participación ciudadana estableció profundas modificaciones como la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, la seguridad y los servicios públicos, el bloque de convencionales que representan al partido del presidente Javier Milei a nivel provincial ingresó el proyecto de resolución para pedir que se suspenda el proceso.

El recurso de amparo fue rechazado por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la 18° Nominación de Rosario a través de la Resolución N°187, fechada el 11 de marzo de 2025. Los representantes de LLA apelaron esa resolución: la fiscal Sarrías admitió el recurso y elevó las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que ahora deberá determinar si hace lugar o no al amparo.

"El dictamen de la fiscal de Cámara entiende que estamos en lo cierto y que todo este proceso es inconstitucional", expresó Aleart. Y señaló: "El camino judicial sigue y habrá que esperar la definición de los jueces de cámara. Es un camino que seguramente será largo en lo judicial, pero no deja de ser una buena noticia para aquellos que entendemos que esto que se inició de determinada forma por parte del oficialismo de Unidos es inconstitucional".

La respuesta del frente que encabeza Pullaro al pedido libertario

Si bien el gobernador Maximiliano Pullaro por ahora no se pronunció sobre el recurso presentado por los libertarios, Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas y convencional de Unidos, arremetió contra la medida judicial y señaló que el dictamen de la fiscal Sarrías "es una opinión, un dictamen de una funcionaria que no tiene fuerza de sentencia porque es un disparate legal".

"¿Cómo una fiscal va a declarar inconstitucional un proceso de reforma que está por encima de las decisiones judiciales? Estamos hablando de una convención en marcha con el propio bloque de La Libertad Avanza sentado en este momento en la convención, con lo cual es un dictamen sobre la elección de algunos convencionales que no afecta el desarrollo en el proceso de la convención", argumentó.

Y agregó: "Esta no es una sesión de la Cámara de Diputados o de un Concejo Municipal o una reunión del Gabinete del Ejecutivo. Acá está reunido un cuerpo constituyente, convencional, que tiene jerarquía constitucional. Están sentadas las personas que fueron votadas por la población. No se puede parar un proceso de tal importancia. La verdad que me sorprende que haya funcionarios judiciales que realmente no entiendan la magnitud de lo que está sucediendo en Santa Fe". Y cerró: "Esto no es una decisión de fondo, en primera instancia se dijo que no, que no tiene razón La Libertad Avanza para querer impugnar o querer paralizar la reforma constitucional y este dictamen desentona con eso".