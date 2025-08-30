Guillermo Francos fue el único beneficiado tras el escándalo de las supuestas coimas que revelaron los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En Casa Rosada cambió el mapa de poder, ganaron los denominados "dialoguistas" contra los "talibanes" y el jefe de Gabinete ya funciona como un Primer Ministro.

De hecho, ya hay comparaciones por lo bajo con el Sergio Massa de 2022-2023 en el gobierno de Alberto Fernández, que se había reconfigurado de Presidente a Canciller que viajaba por todo el mundo. Milei comenzó su rápido proceso hacia la albertización.

Milei supo valorar esta semana que Francos fue el primero en salir a poner la cara tras el conocimiento de los audios. Lo hizo con algunos errores pero es válido que fue el que primero se la jugó. Y lo mantuvo durante toda la semana, sin titubeos. De hecho, lejos quedó Manuel Adorni, que recién salió a defender al Presidente 10 días después con una pobre conferencia de prensa sin preguntas.

El Presidente se lo hizo saber a su excompañero de Corporación América (propiedad de Eduardo Eurnekian) y lo hizo público en un acto en esa empresa: "El mejor jefe de Gabinete de la historia", gritó el mandatario.

En el entorno de Francos intentan ser cautos. No quieren que Francos asome mucho la cabeza por los celos que suele haber en Casa Rosada cuando alguno toma mucho protagonismo. El tema es que la persona que suele emitir esos celos está en su peor momento: Karina Milei. Y lo mejor que le podría pasar es que asome otro la cabeza. La suya y las de sus manos derechas, los Menem, están en problemas.

"Guillermo hace un tiempo que está funcionando como un equilibrista", dicen en el entorno de Francos sobre que fue clave para emparejar los cruces karinistas y caputistas. Reconocen que Milei en este último tiempo tomó nota de eso y lo valora especialmente al jefe de ministros. Alrededor de Francos bromean con que se viene el "Guillermismo". No le quieren decir Franquismo para no relacionarlo con el dictador español.

Este es el triunfo de los "dialoguistas" dentro del Gobierno. Allí está el tándem Francos-Santiago Caputo. Del otro lado están lo que se denominan como "talibanes". El jefe de Gabinete hace meses venía con las acciones en baja y de hecho se especulaba con que en 2026 no sería necesario para el Gobierno un dialoguista en su lugar por tener el Congreso ya blindado. Se creía que su reemplazo podría ser un Adorni o un Menem. O sea, que Karina Milei cope ese lugar. Hoy el panorama cambió.

Las dudas que rodean sobre este Primer Ministro es si el Canciller Milei le va a pasar el bastón de mariscal. Hasta hoy Francos es un jefe de Gabinete expeditivo y no mucho más. Un buen declarante que le baja el tono a la locura mileísta. Pero no toma decisiones cruciales. Esa tarea aún hoy es de los Milei y el asesor Caputo. Las próximas semanas serán determinantes sobre los roles de cada jugador.