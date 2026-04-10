Kicillof inauguró un centro universitario: "Nuestra prioridad es que los pibes sigan estudiando"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Carlos Tejedor la inauguración del centro universitario Nº50 del Programa Puentes y muestra, una vez más, la desición política de ampliar la oferta universitaria a los distritos del interior bonaerense. “Que el discurso del ajuste no nos imponga que se trata de una cuestión individual: que los pibes y las pibas puedan seguir estudiando es una necesidad de toda la sociedad argentina porque de ahí emerge nuestro conocimiento, nuestro desarrollo y nuestro futuro”, afirmó el mandatario.

“Vamos a seguir invirtiendo en centros universitarios, en seguridad rural, en caminos rurales, en Casas de la Provincia y en nuevas viviendas: lo hacemos porque los bonaerenses creemos en el federalismo y apostamos al crecimiento de los 135 municipios”, destacó. El centro número 50 requirió de una inversión de $250 millones. Cuenta con dos aulas, recepción, hall de ingreso, baños y cocina, y se encuentra ubicado en el mismo predio que la Escuela Secundaria Nº1.

En tanto, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la intendenta local, María Celia Gianini, los dirigentes también entregaron computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes del distrito. Entregaron 29 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias y certificados a egresados de las diplomaturas en Producción Ganadera y Conservación de Forrajes (dictada por la UNLZ) y en Desarrollo de Software (UTN).

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Para nosotros, libertad es poder elegir seguir estudiando o trabajando donde cada uno nació: para eso, se necesita de un Estado presente que llegue donde el mercado nunca va a llegar”. “A nivel nacional tenemos un Gobierno que está destruyendo el sistema universitario argentino, que es reconocido a nivel internacional, profundizando el recorte de los salarios docentes, las becas y la paralización de las obras”, sostuvo el Gobernador.

Por su parte, el ministro de Gobierno dijo que la iniciativa, devenida en el Programa Puentes, “empezamos a diseñarla junto al Gobernador mucho antes de asumir, cuando recorríamos la provincia y charlábamos con los vecinos y vecinas en las plazas y clubes de barrio: siempre surgía esta demanda por expandir la educación universitaria en las pequeñas localidades para fomentar el arraigo y permitir que todos y todas puedan seguir estudiando”.

“Hoy inauguramos el centro número 50, pero estamos presentes de distinta manera en 80 distritos: ya son más de 15 mil las y los bonaerenses que se sumaron y pueden estudiar allí donde nacieron gracias al programa Puentes”, agregó. Por su parte, la intendenta local señaló que el nuevo centro universitario “no es un capricho, es la materialización de un Estado provincial presente que escucha a los intendentes y nos brinda los recursos para que la educación superior esté al alcance de todos y todas”.

Durante la jornada, Kicillof y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, firmaron un acta para finalizar la obra de extensión de red de gas natural en todo el barrio Bicentenario. En tanto, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, se suscribió un acuerdo de asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la realización de la fiesta aniversario local.

Estuvieron presentes el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; los intendentes de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de General Villegas, Gilberto Alegre; y de Rivadavia, Juan Alberto Martínez; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante local, Gladys Justet; el decano de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, Néstor Urretabyzkaya; y la secretaria académica de la UTN Trenque Lauquen, Mercedes Pagella.