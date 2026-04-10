Kicillof le habló al peronismo: “No nos puede pasar que ganemos y tengamos dificultades”

El gobernador Axel Kicillof habló de las necesidades que tiene el peronismo para reconstruir la fuerza política de cara al 2027, pidió terminar con las "internas que no nos llevan a ningún lado" y destacó la misión de aglutinar fuerzas diferentes dentro de un mismo movimiento que tenga como bandera la industria nacional. "Nuestra idea es que hayan diferentes expresiones, diferentes sectores, que nadie venga a disolver su identidad. Al revés: lo que necesitamos es tener ideas fuertes en común", sostuvo.

“Esto cada uno lo va a saber interpretar. No nos puede pasar de nuevo que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”, sostuvo en el lanzamiento del MDF “Universidad y Ciencia” en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

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En ese sentido, el mandatario hizo mención a los próximos comicios de manera indirecta: “Es momento de pensar qué pasaría si Milei continúa cuatro años más: hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros”. “Con la premisa de que no hay desarrollo autónomo sin ciencia y educación, los invito a trabajar juntos y a no perder el tiempo en discusiones internas. Tenemos una inmensa tarea por delante: plantar la bandera de la industria nacional y la defensa de la ciencia, la universidad y la soberanía”, destacó.

En la charla estuvieron presentes miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; y representantes del sector científico, universitario y tecnológico.

En el aula magna del pabellón 2 de Ciudad Universitaria de la UBA, Kicillof le contó los días al gobierno libertario: "Después de esta experiencia de Milei, a la que le quedan menos de dos años ya, van a hacer lo mismo. Desfinancian, achican, recortan, excluyen y después vienen y se quejan del resultado de sus políticas", cuestionó. "Cada vez que gobierna la derecha hay una embestida también en materia cultural, ideológica y discursiva", opinó el gobernador.

Finalmente, el mandatario realizó un análisis internacional de lo que está sucediendo y explicó que se está viviendo “una etapa de mucha turbulencia a nivel mundial, vemos como todos los gobiernos del planeta están protegiendo sus industrias y cuidando al máximo cada uno de los puestos de trabajo”. “Javier Milei es el único que va a contramano y entrega los recursos nacionales, desprotege la mano de obra local y aplica políticas del Consenso de Washington que ya están perimidas”, señaló.