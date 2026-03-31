La justicia chaqueña, en pleno abandono: Zdero dejó vencer herramientas de software para peritajes policiales

La Policía del Chaco tuvo que suspender las pericias forenses de dispositivos móviles tras haberse vencido la licencia del software UFED (Universal Forensic Extraction Device). Con esta situación, las pericias de los aparatos electrónicos que sean ubicados bajo el Gabinete Científico, que dependen de la Procuración General, afectará a la celeridad de las investigaciones penales de toda la provincia gobernada por Leandro Zdero.

Según informó Litigio Periodismo Judicial, a través de una notificación interna dirigida al Equipo Fiscal N° 2, el Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Provincia informó que se encuentra imposibilitado de realizar aperturas y extracciones de datos de teléfonos celulares secuestrados en causas penales.

En el mensaje firmado por Verónica Bagatoli, licenciada en criminalística y subcomisaria de Policía a cargo del Área de Resguardo de Evidencia Digital, la herramienta forense UFED tiene su licencia vencida desde el 9 de noviembre de 2025. “Este Departamento no podrá realizar tareas de apertura ni extracción de datos forenses de los dispositivos móviles, debido a la imposibilidad técnica de operar el software sin licencia vigente”, indica la comunicación policial con fecha del viernes.

Sin embargo, en la comunicación no se aclara el motivo de este problema. Tres fuentes de la Policía y de la Justicia provincial consultadas por Litigio Periodismo Judicial señalaron que esta situación podría tener múltiples explicaciones: falta de gestión gubernamental, demoras propias de la solicitud de actualización o simplemente que este tema "no está dentro de las prioridades del gobernador Leandro Zdero". De todos modos, desde la Procuración aclararon que el Gabinete Científico "tiene la licencia del UFED al día y el sistema se encuentra plenamente operativo".

Cabe destacar que el aviso surge específicamente en el marco de una causa que investiga un supuesto robo que involucra a tres imputados. Sin embargo, el alcance de esta carencia técnica afecta a todas las Unidades Fiscales de la provincia.

Ante esta situación, el Departamento de Cibercrimen solicitó formalmente a la Justicia que “se arbitren las medidas necesarias para evitar la remisión de elementos secuestrados con órdenes judiciales de apertura y extracción de datos emitidas por los Juzgados de Garantías, hasta tanto se reestablezca la vigencia de la herramienta forense”.

En este marco, la UFED resulta una herramienta clave para recuperar mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, fotos y geolocalizaciones que suelen ser pruebas determinantes en juicios por robos, narcotráfico o delitos contra la integridad sexual. Esta herramienta funciona bajo protocolos forenses lo que garantiza que la prueba no sea alterada y permite presentar los datos en juicio con validez legal. Sin esta tecnología, las causas corren el riesgo de estancarse, ya que la evidencia digital es hoy el corazón de la mayoría de las acusaciones fiscales.

Desde el Departamento de Cibercrimen aseguraron que, una vez que se gestione y habilite la nueva licencia, se comunicará a los fiscales para retomar las actividades técnicas.