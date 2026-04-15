Obra pública: PBA avanza con la ampliación de una planta cloacal clave y proyecta un 95% de cobertura

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza con la ampliación y rehabilitación de la Planta de Tratamiento Cloacales en Mercedes, una obra clave para mejorar el sistema sanitario local. La intervención se enmarca en el Plan Integral de la Cuenca del Río Luján y permitirá ampliar la capacidad de tratamiento, con impacto directo en la cobertura del servicio.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, supervisaron los trabajos clave para el municipio. Durante la recorrida, Katopodis remarcó que la obra “forma parte del Plan Integral de la Cuenca del Río Luján y va a beneficiar a 70 mil vecinos y vecinas”, al tiempo que destacó el rol de la planificación estatal para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de vida.

El proyecto se desarrolla en el marco de la etapa I del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del río Luján y contempla la expansión de la planta depuradora, que actualmente se encuentra excedida en su capacidad operativa. Las tareas incluyen la construcción de nuevas estructuras y la optimización de las existentes.

Cobertura a largo plazo y mejora del servicio

En la actualidad, se ejecutan trabajos como la armadura de los tabiques de la cámara de contacto y de la columna central del sedimentador, fundamentales para mejorar el proceso de tratamiento. Las intervenciones permitirán alcanzar una cobertura del 95% de desagües cloacales en la ciudad durante los próximos 20 años, lo que garantiza el acceso a un servicio de calidad para una gran parte de la población.

Además, la obra tiene un impacto estratégico en el saneamiento del río Luján, ya que Mercedes integra la cuenca alta. El tratamiento adecuado de los efluentes no solo mejora las condiciones sanitarias locales, sino que también aporta a la calidad ambiental de los municipios ubicados aguas abajo.

Más obras para ampliar la infraestructura

El municipio progresa con intervenciones clave en el sistema de saneamiento, lo que destaca el recambio del colector cloacal y la expansión del servicio en la zona oeste, proyectos que ya alcanzan un 85% de ejecución. Estas tareas forman parte de un plan integral para optimizar la infraestructura hídrica existente y garantizar un funcionamiento eficiente de los servicios básicos en las áreas urbanas actuales.

Simultáneamente, se inició el proceso licitatorio para construir nuevas redes cloacales, estaciones de bombeo e impulsión destinadas a las localidades de Agote, Gowland y Tomás Jofré. Esta ampliación de la infraestructura sanitaria permitirá extender la cobertura a nuevas zonas del distrito, lo que mejora la calidad de vida de los vecinos y así fortalecer la salud pública en las áreas rurales y periféricas.