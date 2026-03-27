Buenos Aires trabaja en la reparación del camino del Meridiano V tras el deterioro subterráneo: los detalles

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realiza obras para reparar un tramo del camino del Meridiano V. En articulación con La Pampa, los trabajos coordinados buscan saldar el dañado por socavones generados a partir del deterioro de un caño subterráneo y requerían mantenimiento.

Según informaron, las intervenciones buscan recuperar las condiciones de transitabilidad y prevenir riesgos en un sector que se vio afectado por el incremento del caudal de agua tras recientes lluvias. Las roturas, indicaron, se originaron por el aumento del escurrimiento en el cauce del Río V, producto de precipitaciones registradas en provincias ubicadas aguas arriba, como San Luis y Córdoba.

A esto se sumó la apertura de compuertas en diques de esas jurisdicciones, lo que intensificó el flujo hacia territorio pampeano y posteriormente hacia Buenos Aires. Actualmente, equipos técnicos y operativos de ambas provincias trabajan en el lugar con tareas de reparación y acondicionamiento del tramo afectado.

Una obra necesaria

En este contexto, el camino permanece inhabilitado para el tránsito de camiones, con el objetivo de resguardar la seguridad vial y facilitar el desarrollo de las obras. En paralelo, el Departamento de Hidráulica bonaerense mantiene un monitoreo permanente del Río V y reportó que el caudal se encuentra dentro de parámetros normales.

Tras conocerse la situación, el Gobierno pampeano dispuso la intervención de distintos organismos, entre ellos la Secretaría de Recursos Hídricos, la Administración Provincial del Agua, la Dirección Provincial de Vialidad y los ministerios de Seguridad y Justicia y de Obras y Servicios Públicos.

Estas áreas trabajan de manera articulada con las autoridades de Buenos Aires para dar respuesta a la emergencia y avanzar en la recuperación del camino. Desde la Provincia recomendaron a quienes circulen por la zona extremar las precauciones y respetar la señalización vigente, debido a la presencia de maquinaria y personal abocado a las tareas de reparación.

Salud pública en la provincia

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires incorporó a 400 jóvenes profesionales al Programa de Pre-residencias, una iniciativa que busca reforzar especialidades estratégicas y áreas críticas como clínica médica, terapia intensiva, pediatría y neonatología. Este programa, que duplicó su convocatoria respecto al año anterior, permite que graduados con menos de dos años de antigüedad realicen una formación intensiva en servicio durante seis meses, además de percibir una retribución económica y así asegurar el acceso directo a la residencia tras aprobar la capacitación.

Además, la propuesta expandió su alcance hacia disciplinas como farmacia, bioquímica y emergentología, lo que consolida un esquema de prácticas diarias y guardias semanales destinado a renovar y fortalecer los equipos de salud en hospitales y centros bonaerenses. En paralelo al fortalecimiento del capital humano, la Provincia avanza con la expansión de la infraestructura sanitaria, lo que destaca la construcción del nuevo pabellón pediátrico en el Hospital Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes.