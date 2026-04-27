Nico Lantos, filoso contra Milei: "Este gobierno mata a los argentinos"

La gestión del presidente Javier Milei enfrenta críticas crecientes por un ajuste que, según especialistas y comunicadores, está desmantelando los mecanismos básicos de protección social. En su reciente editorial en El Pase, emitido por El Destape AM 1070, el periodista Nicolás Lantos describió un escenario desolador. "Este gobierno mata a los argentinos", resumió Lantos en su comentario.

Lantos subrayó que la administración de Javier Milei falló en su deber de proteger a los mayores, niños, personas con discapacidad y pacientes crónicos. "Este gobierno mata a los argentinos. Lo hace de muchas formas, lo hace por acción, lo hace por omisión, lo hace por indiferencia", sostuvo. Este abandono es el resultado de un recorte presupuestario que se siente con fuerza en programas sanitarios clave, la crisis explosiva en el PAMI y la eliminación de políticas como el Plan Remediar.

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La subestimación de la crisis

El periodista denunció el deficiente relevamiento gubernamental sobre las personas en situación de calle. "El relevamiento lo hizo mal, lo hizo metodológicamente mal. No es serio el relevamiento que presentó el gobierno sobre cuánta gente vive en la calle", aseguró Lantos y amplió: "No lo digo yo, lo dicen los mismos números del gobierno, que tienen que forzar para que no les den tan mal. Si hubieran hecho un trabajo serio, si hubieran podido contar a toda la gente que vive en la calle, tendríamos números todavía más graves."

"Un 32% de esa gente que vive en la calle está en situación de calle hace más de dos años. O sea, dos de cada tres personas que hoy duermen en la calle cayeron en la calle durante el gobierno de Milei", dijo Lantos. "Hay un 9% que está en situación de calle hace menos de un mes. Es decir, el goteo de gente que cae a la calle no se detiene, sigue siendo constante", afirmó el periodista.

"Es una radiografía de un proceso de empobrecimiento y de desprotección que no se detiene y que, al contrario, se acelera", dijo Lantos y concluyó que esta situación es "la punta del iceberg" de lo que está pasando en la sociedad argentina desde que asumió el experimento libertario de Javier Milei.

Un sistema sanitario en jaque: el factor vacunas

La crisis social encuentra un correlato directo en la salud pública. Informes recientes confirmaron una preocupante escasez de vacunas esenciales en el calendario nacional, incluyendo dosis contra la gripe, la varicela, la hepatitis B y la bronquiolitis. Mientras el Gobierno Nacional intenta derivar la responsabilidad hacia supuestas demoras logísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las provincias advierten que los faltantes atentan contra la salud de la población, especialmente de cara a los meses de mayor circulación viral.

Este escenario de ajuste se entrelaza con una preocupante tendencia estadística: el aumento de fallecimientos por casi todas las causas en mayores de 65 años. Un análisis del físico Jorge Aliaga, basado en datos oficiales, ha detectado incrementos significativos en muertes por enfermedades infecciosas, afecciones neurodegenerativas y causas externas como caídas, como publicó Nora Bär en El Destape.

Especialistas vinculan esta "tormenta perfecta" al deterioro de los ingresos jubilatorios, la pérdida de cobertura en medicamentos y el desfinanciamiento del sistema sanitario. La combinación de estos factores explica por qué el 32% de las personas que actualmente duermen en la calle lleva más de dos años en esa condición, cifra que grafica cómo la política económica se traduce en un costo humano directo.